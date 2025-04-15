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Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение - 15.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть во вторник вечером нарастили темпы снижения, следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T18:45+0300

2025-04-15T18:45+0300

2025-04-15T18:45+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером нарастили темпы снижения, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,86%, до 64,32 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 60,98 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,3-0,4%. Ранее во вторник Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад. В документе агентство понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 26 тысяч баррелей в сутки. В среду будет опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США. За предыдущую неделю показатель вырос на 2,6 миллиона баррелей - до 442,3 миллиона. Трейдеры также продолжают следить за новостями, связанными с "взаимными" импортными пошлинами, о которых ранее в апреле объявил президент США Дональд Трамп. Опасения по поводу влияния торговой войны на мировую экономику оказывают давление на экономику. "В случае дальнейшей эскалации торговой войны, наш сценарий с риском понижения, включающий в себя рецессию в США и "жесткую посадку" в Китае, предполагает, что Brent будет торговаться в ближайшие месяцы на уровне 40-60 долларов за баррель", - приводит агентство Блумберг слова сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

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торги, нефть, цены