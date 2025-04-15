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В Приморье отменили два авиарейса из-за непогоды - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В Приморье отменили два авиарейса из-за непогоды
В Приморье отменили два авиарейса из-за непогоды - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Приморье отменили два авиарейса из-за непогоды
Авиарейсы из Владивостока в Дальнегорск и Терней, а также из Тернея в Амгу отменены в Приморье из-за неблагоприятных метеоусловий и технической непригодности... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T02:58+0300
2025-04-15T02:58+0300
бизнес
владивосток
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - ПРАЙМ. Авиарейсы из Владивостока в Дальнегорск и Терней, а также из Тернея в Амгу отменены в Приморье из-за неблагоприятных метеоусловий и технической непригодности взлетно-посадочной полосы, сообщает минтранс региона. "Отмена по метеоусловиям - (авиарейс) Владивосток - Дальнегорск - Владивосток. Отмена по технической непригодности (авиарейсов) Владивосток - Терней - Владивосток и Терней - Амгу - Терней", - говорится в сообщении. В Приморье 13-14 апреля действовало штормовое предупреждение из-за циклона, который принес в регион сильные дожди, локально очень сильный дождь. Отмечались аварии на сетях из-за сильного ветра с порывами до 27-32 метров в секунду. На утро понедельника без света оставались 4,5 тысячи человек в Хасанском округе. Затопило участок трассы Лазо – Заповедный: был нарушен проезд в шесть сел Лазовского округа.
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бизнес, владивосток, приморье
Бизнес, Владивосток, Приморье
02:58 15.04.2025
 
В Приморье отменили два авиарейса из-за непогоды

Авиарейсы из Владивостока в Дальнегорск и Терней отменили из-за непогоды

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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - ПРАЙМ. Авиарейсы из Владивостока в Дальнегорск и Терней, а также из Тернея в Амгу отменены в Приморье из-за неблагоприятных метеоусловий и технической непригодности взлетно-посадочной полосы, сообщает минтранс региона.
"Отмена по метеоусловиям - (авиарейс) Владивосток - Дальнегорск - Владивосток. Отмена по технической непригодности (авиарейсов) Владивосток - Терней - Владивосток и Терней - Амгу - Терней", - говорится в сообщении.
В Приморье 13-14 апреля действовало штормовое предупреждение из-за циклона, который принес в регион сильные дожди, локально очень сильный дождь. Отмечались аварии на сетях из-за сильного ветра с порывами до 27-32 метров в секунду. На утро понедельника без света оставались 4,5 тысячи человек в Хасанском округе. Затопило участок трассы Лазо – Заповедный: был нарушен проезд в шесть сел Лазовского округа.
 
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