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Раскрыто, чем завершится странное укрепление рубля - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, чем завершится странное укрепление рубля
Раскрыто, чем завершится странное укрепление рубля - 15.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, чем завершится странное укрепление рубля
Рубль в начале недели укрепился к доллару из-за слабости американской валюты и геополитического оптимизма. Однако слишком сильное – ниже 80 рублей за доллар -... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T03:03+0300
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Рубль в начале недели укрепился к доллару из-за слабости американской валюты и геополитического оптимизма. Однако слишком сильное – ниже 80 рублей за доллар - укрепление не пойдет на пользу бюджету, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Внебиржевой курс доллара в пятницу и понедельник опускался ниже 82 рублей впервые за несколько недель. Официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ на вторник - 82,7671 рубля.&quot;Спрос на рублевые инструменты поддерживается оптимистичными геополитическими факторами после приезда спецпосланника США на переговоры в Москву на прошлой неделе. Кроме того, на мировом рынке доллар сейчас слаб из-за запуска &quot;тарифной войны&quot; президентом Дональдом Трампом. На этом фоне в ходе апрельской сессии рубль может подорожать до 80 за доллар&quot;, - прогнозирует Шнейдерман.Однако падение американской валюты еще ниже при дальнейшем удешевлении нефти значительно увеличит риски бюджетного дефицита, которые негативно отразятся на курсе рубля во втором квартале позже, добавил он.Ближе к середине года все будет зависеть от реализации бюджетного плана правительства, который может быть скорректирован исходя из стремительно меняющейся финансово-экономической ситуации в мире. Особое внимание рынки уделят продолжению переговорного процесса между Россией и США и ситуацией с торговыми войнами.Несколько меньшее значение имеет нефтяной фактор. Хотя баррель нефти Brent укрепился до отметок 64-65 долларов, стабильности на энергорынке по-прежнему не просматривается, заключил он.
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, рынки, доллар
Курс доллара к рублю, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Рынки, доллар
03:03 15.04.2025
 
Раскрыто, чем завершится странное укрепление рубля

Аналитик Шнейдерман: если доллар опустится ниже 80 рублей, пострадает бюджет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Рубль в начале недели укрепился к доллару из-за слабости американской валюты и геополитического оптимизма. Однако слишком сильное – ниже 80 рублей за доллар - укрепление не пойдет на пользу бюджету, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня
Вчера, 12:00
Внебиржевой курс доллара в пятницу и понедельник опускался ниже 82 рублей впервые за несколько недель. Официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ на вторник - 82,7671 рубля.

"Спрос на рублевые инструменты поддерживается оптимистичными геополитическими факторами после приезда спецпосланника США на переговоры в Москву на прошлой неделе. Кроме того, на мировом рынке доллар сейчас слаб из-за запуска "тарифной войны" президентом Дональдом Трампом. На этом фоне в ходе апрельской сессии рубль может подорожать до 80 за доллар", - прогнозирует Шнейдерман.

Однако падение американской валюты еще ниже при дальнейшем удешевлении нефти значительно увеличит риски бюджетного дефицита, которые негативно отразятся на курсе рубля во втором квартале позже, добавил он.
Ближе к середине года все будет зависеть от реализации бюджетного плана правительства, который может быть скорректирован исходя из стремительно меняющейся финансово-экономической ситуации в мире. Особое внимание рынки уделят продолжению переговорного процесса между Россией и США и ситуацией с торговыми войнами.
Несколько меньшее значение имеет нефтяной фактор. Хотя баррель нефти Brent укрепился до отметок 64-65 долларов, стабильности на энергорынке по-прежнему не просматривается, заключил он.
 
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