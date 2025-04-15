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Раскрыто, чем завершится странное укрепление рубля

Раскрыто, чем завершится странное укрепление рубля - 15.04.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, чем завершится странное укрепление рубля

Рубль в начале недели укрепился к доллару из-за слабости американской валюты и геополитического оптимизма. Однако слишком сильное – ниже 80 рублей за доллар -... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T03:03+0300

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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Рубль в начале недели укрепился к доллару из-за слабости американской валюты и геополитического оптимизма. Однако слишком сильное – ниже 80 рублей за доллар - укрепление не пойдет на пользу бюджету, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Внебиржевой курс доллара в пятницу и понедельник опускался ниже 82 рублей впервые за несколько недель. Официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ на вторник - 82,7671 рубля."Спрос на рублевые инструменты поддерживается оптимистичными геополитическими факторами после приезда спецпосланника США на переговоры в Москву на прошлой неделе. Кроме того, на мировом рынке доллар сейчас слаб из-за запуска "тарифной войны" президентом Дональдом Трампом. На этом фоне в ходе апрельской сессии рубль может подорожать до 80 за доллар", - прогнозирует Шнейдерман.Однако падение американской валюты еще ниже при дальнейшем удешевлении нефти значительно увеличит риски бюджетного дефицита, которые негативно отразятся на курсе рубля во втором квартале позже, добавил он.Ближе к середине года все будет зависеть от реализации бюджетного плана правительства, который может быть скорректирован исходя из стремительно меняющейся финансово-экономической ситуации в мире. Особое внимание рынки уделят продолжению переговорного процесса между Россией и США и ситуацией с торговыми войнами.Несколько меньшее значение имеет нефтяной фактор. Хотя баррель нефти Brent укрепился до отметок 64-65 долларов, стабильности на энергорынке по-прежнему не просматривается, заключил он.

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