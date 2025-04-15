https://1prime.ru/20250415/rubl-856674446.html

Россия прощается с нефтяным рублем: что идет ему на смену

Россия прощается с нефтяным рублем: что идет ему на смену - 15.04.2025, ПРАЙМ

Россия прощается с нефтяным рублем: что идет ему на смену

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. На валютном рынке все чаще складывается ситуация, которую еще несколько лет назад назвали бы нетипичной: падение цен на | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T06:06+0300

2025-04-15T06:06+0300

2025-04-15T06:06+0300

статья

курсы валют

рынки

сша

китай

российская нефть

мировой спрос на нефть

экспортные цены на нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/62/833176237_0:275:3079:2006_1920x0_80_0_0_acaa0e1cebc1ac7e8d9abadd040a4f47.jpg

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. На валютном рынке все чаще складывается ситуация, которую еще несколько лет назад назвали бы нетипичной: падение цен на нефть – важный источник доходов российского бюджета – не ослабляет рубль. Напротив, часто он идет в противофазе. С чем это связано и можно ли теперь просчитать зависимость нацвалюты от пополняющего бюджет "черного золота" - в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ пятницу и понедельник внебиржевой курс доллара опускался ниже 82 рублей – это минимум за последние несколько недель. По итогам торгового дня понедельника официальный курс ЦБ установлен на отметке 82,7рубля за доллар.При этом нефть сорта Brent – мировой индикатор – за последние пару недель просела почти на 10 долларов за баррель, вплотную приблизившись к 60 долларам. В понедельник она несколько укрепилась – до 64 долларов за баррель, но до уровня хотя бы конца марта – 74 доллара за баррель – еще далеко.Таким образом, многолетняя зависимость курса рубля от цены нефти снижается. На него все больше и с разной степенью интенсивности влияют другие факторы.Рубль: разодранный на кусочкиВо-первых, важен спрос на все нефтегазовые ресурсы, которые продает страна и их цены. Нефть, может, и дешевеет, а газ для Европы медленно, но верно дорожает. Трубопроводные поставки снизились до минимума, но страны ЕС буквально выжимают из последнего оставшегося маршрута – "Турецкого потока" - все до последней капельки. Ведь им нужно заполнять опустевшие газохранилища к новому сезону. Растет экспорт СПГ из России, а с учетом нового витка торговой войны между США и Китаем у нас есть неплохая возможность резко нарастить поставки в восточном направлении.Второй весомый фактор, который традиционно влияет на курс валют – это дефицит/профицит платежного баланса. Проще говоря, если страна больше импортирует, чем экспортирует, то баланс дефицитный, спрос на валюту подстегивает обвал рубля. Соответственно, если экспорт превалирует, страна получает больше валюты, что поддерживает рубль.Но это по учебнику, а в жизни все иначе. В первом квартале баланс все еще оставался профицитным, но за счет падения экспорта профицит сокращался. Тем не менее, рубль был весьма крепким и с начала года укрепился на 20%.Отсутствие корреляции в текущих условиях говорит о том, что кроме традиционных рыночных факторов на курс рубля влияют геополитические переменные и искусственно поддерживаемые ограничения, объясняет и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.По ее словам, одним из факторов укрепления рубля можно назвать проводимую государством политику в области импортозамещения. В условиях, когда стоимость производимых товаров зависит от импортируемых комплектующих, укрепление рубля позволяет сдерживать рост цен и купировать инфляцию."Однако здесь надо смотреть на комплекс условий, который пока складывается в фарватере, поддерживающем укрепление рубля: политические маневры администрации Трампа, снижающие интерес к доллару США; ответные меры Китая, включая взаимодействие с Канадой; переформатирование логистики, связанное с новой "барражирующей" тарифной политикой и т.д. В большей части это все-таки геополитика, где формируются контуры нового мирового порядка, в котором Россия занимает одно из важных мест", - рассуждает эксперт.К ситуативным экономическим причинам, поддержавшим рубль, можно отнести рост продаж золота и валюты со стороны ЦБ и Минфина."При этом множатся разговоры об использовании валюты за пределами РФ для импортных расчётов через своповые операции, а также расчётах через цифровые и криптоактивы, что ведёт к снижению спроса на валюту внутри страны. Кроме того, сейчас нет классического оттока иностранного капитала при снижении нефти", - напомнил руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.К фундаментальным факторам относится переход к плавающей (рыночной) системе ценообразования после упразднения Банком России бивалютной корзины как курсового ориентира еще в 2014 году. С того момента экономика начала адаптироваться к новому валютному порядку. Зависимость курса от цен на энергоносители постепенно снижалась – пусть сначала это и не было заметно."В итоге фактор нефти для рынка сейчас ушел на второй план и больше завязан реализацию бюджетного плана правительства, который может быть скорректирован исходя из финансово-экономической конъюнктуры в мире. Риски формирования бюджетного дефицита, вероятно, будут отыграны рынком до конца второго квартала", - подытожил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Уходит почва из-под ногВряд ли даже самые опытные аналитики возьмутся сейчас оценить, как долго продержится это необычное соотношение. Все очень волатильно, и результаты нынешних изменений могут быть совершенно непредсказуемыми. Кроме того, экономика может столкнуться с последствиями второго и третьего порядка, когда укрепление рубля приведет к недополучению доходов бюджета, а коммерческие банки столкнутся со сложностями в части выплат по депозитам.По мнению Шнейдермана, как минимум до конца апреля курс рубля будет зависеть от геополитики, а также от проседания доллара к мировым валютам на фоне очередного "тарифного шоу" Дональда Трампа. На этом фоне рубль может укрепиться до 80 за доллар. Но если процесс пойдет дальше, то вкупе с дешевеющей нефтью риски бюджетного дефицита значительно увеличатся, а это негативно отразится на рубле.В целом, пока не начнётся снижение ставки ЦБ или не начнется масштабный ценопад на рынке энергоносителей, рубль может довольно долго сохранять крепость, избегая глубокой девальвации. При этом, маловероятно, что при таких котировках нефти рубль останется на этих уровнях дольше полутора-двух месяцев – постепенное ослабление будет становиться всё более целесообразным и вероятным, считает Александров.Иными словами, в текущих условиях укрепление курса рубля обусловлено взаимодействием разнонаправленных факторов, включая геополитическую непредсказуемость, колебания цен на энергоресурсы, сокращение спроса на иностранную валюту в условиях высоких ставок по рублевым инструментам и т.д. Все эти факторы работают в сложноорганизованной системе, которая и создает текущую динамику. Прогнозировать в этих условиях тяжелее, чем в эпоху стабильности и прочной связки "дорогая нефть – крепкий рубль". Но, вероятно, те времена больше никогда не вернутся.

https://1prime.ru/20250409/neft-856511651.html

https://1prime.ru/20250414/smi-856673759.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

курсы валют, рынки, сша, китай, российская нефть, мировой спрос на нефть, экспортные цены на нефть