https://1prime.ru/20250415/skoda-856707967.html

Названы самые доступные модели Skoda в России

Названы самые доступные модели Skoda в России - 15.04.2025, ПРАЙМ

Названы самые доступные модели Skoda в России

Благодаря параллельному импорту на российском авторынке по-прежнему доступен широкий модельный ряд автомобилей Skoda, несмотря на то, что компания покинула... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T17:09+0300

2025-04-15T17:09+0300

2025-04-15T17:09+0300

skoda

авто

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технологии

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Благодаря параллельному импорту на российском авторынке по-прежнему доступен широкий модельный ряд автомобилей Skoda, несмотря на то, что компания покинула рынок страны еще в 2022 году. Портал Autonews представил топ-5 самых доступных автомобилей Skoda, которые по качеству не уступают премиальным китайским моделям.Одним из наиболее доступных вариантов портал назвал компактный кроссовер Kamiq, который у дилера "Рольф" можно приобрести за 3,3 миллиона рублей. Данная модификация предназначена для китайского рынка, о чём свидетельствуют оригинальные эмблемы и мультимедиа-система с русифицированным интерфейсом. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В комплектацию входят камера заднего вида, круиз-контроль, функция старт-стоп, а также датчики света и дождя, сообщает Autonews.В аналогичном ценовом сегменте представлен Karoq 2024 года выпуска. Отличительной особенностью этой версии, адаптированной для китайского рынка, являются удлинённая колесная база и обилие хромированных элементов в дизайне, отмечает Autonews. Под капотом установлен 1,4-литровый турбированный мотор мощностью 150 л.с., сопряженный с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. В число опций входят адаптивный круиз-контроль, полный комплект парктроников, климат-контроль с двумя зонами и современный комплекс систем помощи водителю.Портал также советует присмотреться к Kamiq GT, которая представляет собой оригинальную разработку для китайского рынка. Ее стоимость составляет около 3,5 миллиона рублей, что заметно ниже цен на эту модель в прошлом году. В техническом плане автомобиль унаследовал тот же 1,5-литровый мотор мощностью 112 л.с. Autonews обратил внимание и на возвращение одной из любимых моделей россиян Skoda Octavia, но уже в версии Pro. Модель с удлиненной базой и визуальными элементами от спортивной RS-версии предлагается по цене около 3,5 миллиона рублей. Автомобиль комплектуется турбомотором 1.4 TSI на 150 л.с. и роботизированной коробкой DSG. В списке оснащения — панорамная крыша, система кругового обзора и широкий набор современных опций.Замыкает список модель Superb 2025 года выпуска. Портал отмечает, что речь идет о седанах третьего поколения, предназначенных для китайского рынка. Стоимость таких автомобилей стартует от 3,8 миллиона рублей. Под капотом установлен турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.) и роботизированная трансмиссия DSG. Машина укомплектована системами активной безопасности, платформой ЭРА-ГЛОНАСС и русифицированной мультимедийной системой.

https://1prime.ru/20250415/kia-856701854.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

skoda, авто, продажа автомобилей, технологии