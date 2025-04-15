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СМИ: ЕС отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа - 15.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа
СМИ: ЕС отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа - 15.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа
Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа на фоне обсуждений о будущем трубопровода "Северный поток", пишет газета Financial... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:41+0300
2025-04-15T10:44+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа на фоне обсуждений о будущем трубопровода "Северный поток", пишет газета Financial Times. Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России крупные штрафы. По данным издания, изначально дорожная карта, по которой союз должен отказаться от газа к 2027 году, должна была быть опубликована в марте. Однако ее публикация была отложена частично из-за беспокойства о том, что любой закон ЕС будет заблокирован Венгрией и Словакией. "Дорожная карта была также отложена из-за ранних обсуждений будущего трубопровода "Северный поток", ...которые возобновились на фоне усилий США по поиску сближения для прекращения конфликта на Украине, а также включения (темы - ред.) закупок газа в торговые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа", - отметило издание. Газета добавляет со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, что дорожная карта должна быть опубликована через "три или четыре недели". Ранее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить.
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газ, россия, германия, дональд трамп, ес, bild, северный поток - 2
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, ЕС, Bild, Северный поток - 2
10:41 15.04.2025 (обновлено: 10:44 15.04.2025)
 
СМИ: ЕС отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа

FT: Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа на фоне обсуждений о будущем трубопровода "Северный поток", пишет газета Financial Times.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России крупные штрафы.
По данным издания, изначально дорожная карта, по которой союз должен отказаться от газа к 2027 году, должна была быть опубликована в марте. Однако ее публикация была отложена частично из-за беспокойства о том, что любой закон ЕС будет заблокирован Венгрией и Словакией.
"Дорожная карта была также отложена из-за ранних обсуждений будущего трубопровода "Северный поток", ...которые возобновились на фоне усилий США по поиску сближения для прекращения конфликта на Украине, а также включения (темы - ред.) закупок газа в торговые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа", - отметило издание.
Газета добавляет со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, что дорожная карта должна быть опубликована через "три или четыре недели".
Ранее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию.
При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить.
Газовая горелка
ЕС изучит способы разорвать контракты на поставку российского газа
08:47
 
ЭнергетикаГазРОССИЯГЕРМАНИЯДональд ТрампЕСBildСеверный поток - 2
 
 
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