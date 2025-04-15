Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250415/smi-856706736.html
NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая
NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая - 15.04.2025, ПРАЙМ
NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая
Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, утверждает газета New York Times со ссылкой на | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:37+0300
2025-04-15T16:37+0300
политика
нефть
китай
сша
дональд трамп
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации. Как поясняется в публикации, при вступлении на пост президента Трамп и его приближенные демонстрировали готовность к переговорам с КНР по снижению напряженности в области торговли, вопросу Тайваня и другим проблемам. Однако намерение Трампа победить в торговой войне с Китаем угрожает возможности ведения таких переговоров. Как пишет газета, торговая война развернулась до того, как различные фракции в Белом доме успели занять четкую позицию по отношению к Китаю. "За последние десять дней несколько чиновников администрации... сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина", - говорится в сообщении газеты. В результате, отмечает издание, команда Трампа в вопросе отношений с Пекином демонстрирует "стратегическую непоследовательность": некоторые чиновники публично заявляли, что введением пошлин Трамп пытается принудить Китай к сделке, другие же утверждали, что таким образом президент стремится сделать американскую экономику самодостаточной. Как заявил изданию бывший посол США в КНР Николас Бернс, сейчас США и Китай переживают один из наиболее серьезных дипломатических кризисов с момента возобновления отношений в 1979 году. По сообщению газеты, конфронтация, которую развернул Трамп, может "отравить" отношения двух стран, чьи экономические системы глубоко переплетены, и в конце концов президенту США придется делать выбор "между несчастливым браком и громким разводом" с Китаем.
https://1prime.ru/20250414/smi-856673759.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_23b17bdcef6e4391f606ba7e5bd07a9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, сша, дональд трамп, new york times
Политика, Нефть, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, New York Times
16:37 15.04.2025
 
NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая

NYT: администрация Трампа переживает раскол из-за стратегии в отношении Китая

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© fotolia.com / Tupungato
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.
Как поясняется в публикации, при вступлении на пост президента Трамп и его приближенные демонстрировали готовность к переговорам с КНР по снижению напряженности в области торговли, вопросу Тайваня и другим проблемам. Однако намерение Трампа победить в торговой войне с Китаем угрожает возможности ведения таких переговоров. Как пишет газета, торговая война развернулась до того, как различные фракции в Белом доме успели занять четкую позицию по отношению к Китаю.
"За последние десять дней несколько чиновников администрации... сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина", - говорится в сообщении газеты.
В результате, отмечает издание, команда Трампа в вопросе отношений с Пекином демонстрирует "стратегическую непоследовательность": некоторые чиновники публично заявляли, что введением пошлин Трамп пытается принудить Китай к сделке, другие же утверждали, что таким образом президент стремится сделать американскую экономику самодостаточной.
Как заявил изданию бывший посол США в КНР Николас Бернс, сейчас США и Китай переживают один из наиболее серьезных дипломатических кризисов с момента возобновления отношений в 1979 году. По сообщению газеты, конфронтация, которую развернул Трамп, может "отравить" отношения двух стран, чьи экономические системы глубоко переплетены, и в конце концов президенту США придется делать выбор "между несчастливым браком и громким разводом" с Китаем.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
СМИ раскрыли позицию Трампа по "торговой войне" с Китаем
Вчера, 18:35
 
ПолитикаНефтьКИТАЙСШАДональд ТрампNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала