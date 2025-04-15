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NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая
NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая - 15.04.2025, ПРАЙМ
NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая
Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, утверждает газета New York Times со ссылкой на | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:37+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации. Как поясняется в публикации, при вступлении на пост президента Трамп и его приближенные демонстрировали готовность к переговорам с КНР по снижению напряженности в области торговли, вопросу Тайваня и другим проблемам. Однако намерение Трампа победить в торговой войне с Китаем угрожает возможности ведения таких переговоров. Как пишет газета, торговая война развернулась до того, как различные фракции в Белом доме успели занять четкую позицию по отношению к Китаю. "За последние десять дней несколько чиновников администрации... сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина", - говорится в сообщении газеты. В результате, отмечает издание, команда Трампа в вопросе отношений с Пекином демонстрирует "стратегическую непоследовательность": некоторые чиновники публично заявляли, что введением пошлин Трамп пытается принудить Китай к сделке, другие же утверждали, что таким образом президент стремится сделать американскую экономику самодостаточной. Как заявил изданию бывший посол США в КНР Николас Бернс, сейчас США и Китай переживают один из наиболее серьезных дипломатических кризисов с момента возобновления отношений в 1979 году. По сообщению газеты, конфронтация, которую развернул Трамп, может "отравить" отношения двух стран, чьи экономические системы глубоко переплетены, и в конце концов президенту США придется делать выбор "между несчастливым браком и громким разводом" с Китаем.
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Политика, Нефть, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, New York Times
NYT узнала о "глубоком расколе" в администрации Трампа из-за Китая
NYT: администрация Трампа переживает раскол из-за стратегии в отношении Китая
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.
Как поясняется в публикации, при вступлении на пост президента Трамп и его приближенные демонстрировали готовность к переговорам с КНР по снижению напряженности в области торговли, вопросу Тайваня и другим проблемам. Однако намерение Трампа победить в торговой войне с Китаем угрожает возможности ведения таких переговоров. Как пишет газета, торговая война развернулась до того, как различные фракции в Белом доме успели занять четкую позицию по отношению к Китаю.
"За последние десять дней несколько чиновников администрации... сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина", - говорится в сообщении газеты.
В результате, отмечает издание, команда Трампа в вопросе отношений с Пекином демонстрирует "стратегическую непоследовательность": некоторые чиновники публично заявляли, что введением пошлин Трамп пытается принудить Китай к сделке, другие же утверждали, что таким образом президент стремится сделать американскую экономику самодостаточной.
Как заявил изданию бывший посол США в КНР Николас Бернс, сейчас США и Китай переживают один из наиболее серьезных дипломатических кризисов с момента возобновления отношений в 1979 году. По сообщению газеты, конфронтация, которую развернул Трамп, может "отравить" отношения двух стран, чьи экономические системы глубоко переплетены, и в конце концов президенту США придется делать выбор "между несчастливым браком и громким разводом" с Китаем.
СМИ раскрыли позицию Трампа по "торговой войне" с Китаем