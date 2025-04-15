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Евросоюз в I квартале импортировал из России 16% общего объема СПГ - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250415/spg-856702160.html
Евросоюз в I квартале импортировал из России 16% общего объема СПГ
Евросоюз в I квартале импортировал из России 16% общего объема СПГ - 15.04.2025, ПРАЙМ
Евросоюз в I квартале импортировал из России 16% общего объема СПГ
Евросоюз в первом квартале 2025 года импортировал из России 16% от общего объема СПГ, в 2024 году эта цифра в целом составила 20% импорта, сообщила на брифинге... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T14:34+0300
2025-04-15T14:34+0300
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Евросоюз в первом квартале 2025 года импортировал из России 16% от общего объема СПГ, в 2024 году эта цифра в целом составила 20% импорта, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Мы в первом квартале этого года импортировали примерно 16% СПГ из России. А общий объем импорта российского СПГ за 2024 год составил около 20 миллиардов кубометров, что составляет примерно 20%. И чтобы лучшее представление - общий объем СПГ, который ЕС импортировал составил 100 миллиардов кубометров", - сообщила она. Представитель ЕК также подтвердила, что Еврокомиссия в ближайшие "дни и недели" представит свое предложение по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, которое включит и отказ от СПГ.
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россия, ес, ек, спг, импорт спг, поставки спг
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, ЕК, СПГ, импорт СПГ, поставки СПГ
14:34 15.04.2025
 
Евросоюз в I квартале импортировал из России 16% общего объема СПГ

Еврокомиссия: ЕС в I квартале 2025 года импортировал из России 16% общего объема СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Евросоюз в первом квартале 2025 года импортировал из России 16% от общего объема СПГ, в 2024 году эта цифра в целом составила 20% импорта, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Мы в первом квартале этого года импортировали примерно 16% СПГ из России. А общий объем импорта российского СПГ за 2024 год составил около 20 миллиардов кубометров, что составляет примерно 20%. И чтобы лучшее представление - общий объем СПГ, который ЕС импортировал составил 100 миллиардов кубометров", - сообщила она.
Представитель ЕК также подтвердила, что Еврокомиссия в ближайшие "дни и недели" представит свое предложение по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, которое включит и отказ от СПГ.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
СПГ из России может успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин
06:32
 
ЭнергетикаРОССИЯЕСЕКСПГимпорт СПГпоставки СПГ
 
 
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