https://1prime.ru/20250415/svo-856708095.html

"До прихода осени". На Западе якобы узнали о планах Путина

"До прихода осени". На Западе якобы узнали о планах Путина - 15.04.2025, ПРАЙМ

"До прихода осени". На Западе якобы узнали о планах Путина

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его армия уже летом одержит победу в конфликте на Украине, передает телеканал CNN, ссылаясь на данные источников,... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T17:09+0300

2025-04-15T17:09+0300

2025-04-15T17:10+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

конфликт на украине

победа

мнение

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его армия уже летом одержит победу в конфликте на Украине, передает телеканал CNN, ссылаясь на данные источников, знакомых с планами российского руководства.В частности, сообщается, что Кремль опирается в своих расчетах на то, что нынешняя ситуация в мире благоприятствует России. Особенно в этой связи отмечается позиция в отношении украинского конфликта Соединенных Штатов.По утверждению политических обозревателей CNN, российская администрация считает президента США Дональда Трампа слабым лидером, который априори не станет предпринимать жестких шагов в ответ на агрессивные действия Российской Федерации. Как уверяют источники телеканала, президент России убежден, что глава Белого дома не отважится на активное вмешательство в конфликт на Украине.При этом подчеркивается, что Кремль намерен использовать наблюдающуюся сегодня неопределенность в американском политикуме для ускорения боевых действий и, как следствие, достижения до прихода осени существенных результатов на поле боя. В то же время российское руководство, как утверждают источники CNN, рассчитывает на сдержанную реакцию Запада, благодаря чему Россия сможет достичь своих стратегических целей.

https://1prime.ru/20250409/gaubitsa-856516929.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, конфликт на украине, победа, мнение