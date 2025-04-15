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"До прихода осени". На Западе якобы узнали о планах Путина
"До прихода осени". На Западе якобы узнали о планах Путина - 15.04.2025, ПРАЙМ
"До прихода осени". На Западе якобы узнали о планах Путина
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его армия уже летом одержит победу в конфликте на Украине, передает телеканал CNN, ссылаясь на данные источников,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T17:09+0300
2025-04-15T17:09+0300
2025-04-15T17:10+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
конфликт на украине
победа
мнение
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его армия уже летом одержит победу в конфликте на Украине, передает телеканал CNN, ссылаясь на данные источников, знакомых с планами российского руководства.В частности, сообщается, что Кремль опирается в своих расчетах на то, что нынешняя ситуация в мире благоприятствует России. Особенно в этой связи отмечается позиция в отношении украинского конфликта Соединенных Штатов.По утверждению политических обозревателей CNN, российская администрация считает президента США Дональда Трампа слабым лидером, который априори не станет предпринимать жестких шагов в ответ на агрессивные действия Российской Федерации. Как уверяют источники телеканала, президент России убежден, что глава Белого дома не отважится на активное вмешательство в конфликт на Украине.При этом подчеркивается, что Кремль намерен использовать наблюдающуюся сегодня неопределенность в американском политикуме для ускорения боевых действий и, как следствие, достижения до прихода осени существенных результатов на поле боя. В то же время российское руководство, как утверждают источники CNN, рассчитывает на сдержанную реакцию Запада, благодаря чему Россия сможет достичь своих стратегических целей.
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россия, владимир путин, конфликт на украине, победа, мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Конфликт на Украине, победа, мнение
"До прихода осени". На Западе якобы узнали о планах Путина
CNN: Путин рассчитывает, что РФ одержит победу на Украине до осени 2025 года
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его армия уже летом одержит победу в конфликте на Украине, передает телеканал CNN, ссылаясь на данные источников, знакомых с планами российского руководства.
В частности, сообщается, что Кремль опирается в своих расчетах на то, что нынешняя ситуация в мире благоприятствует России. Особенно в этой связи отмечается позиция в отношении украинского конфликта Соединенных Штатов.
По утверждению политических обозревателей CNN, российская администрация считает президента США Дональда Трампа слабым лидером, который априори не станет предпринимать жестких шагов в ответ на агрессивные действия Российской Федерации. Как уверяют источники телеканала, президент России убежден, что глава Белого дома не отважится на активное вмешательство в конфликт на Украине.
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При этом подчеркивается, что Кремль намерен использовать наблюдающуюся сегодня неопределенность в американском политикуме для ускорения боевых действий и, как следствие, достижения до прихода осени существенных результатов на поле боя. В то же время российское руководство, как утверждают источники CNN, рассчитывает на сдержанную реакцию Запада, благодаря чему Россия сможет достичь своих стратегических целей.