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Россияне раскупили уже 70% туров в Турцию, сообщили в АТОР - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне раскупили уже 70% туров в Турцию, сообщили в АТОР
Россияне раскупили уже 70% туров в Турцию, сообщили в АТОР - 15.04.2025, ПРАЙМ
Россияне раскупили уже 70% туров в Турцию, сообщили в АТОР
Порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля, заявила во вторник глава Ассоциации... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:10+0300
2025-04-15T19:10+0300
экономика
атор
россияне
туры
турция
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СТАМБУЛ, 15 апр - ПРАЙМ. Порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля, заявила во вторник глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В этом году глубина бронирований больше, чем в 2024 году. У туроператоров уже распроданы порядка 25% туров на летний сезон, а на май - 70% туров. Продажи туров в Турцию в рамках раннего бронирования в этом году увеличились на 25-30%, но это не значит, что аналогичный рост будет зафиксирован касательно летнего сезона или на протяжении всего года", - заявила Ломидзе турецкому порталу Turizm Ekonomi. По ее словам, туристы проявили особый интерес в этом году к раннему бронированию только в Турцию. Ломидзе пояснила, что туры на май хорошо продаются ввиду длинных выходных в РФ, помимо этого, многие туристы поспешили купить туры, "пока евро вновь не укрепился", как указывает портал. По оценкам туроператоров АТОР, доля турецких курортов среди забронированных российскими туристами может составить 45-55%, сообщила глава ассоциации. При позитивном сценарии рост по сравнению с прошлым годом составит 10-15%, отметила Ломидзе. Говоря о "звездности" отелей, она отметила, что от 66% до 88% отелей, забронированных россиянами через крупных туроператоров на период с мая по сентябрь - пятизвездочные. "На долю четырехзвездочных отелей приходится от 10 до 30% туров, а бронирований в трехзвездочных немного - россияне летом почти не отдыхают в отелях этой категории в Турции, их доля всего 1-3%", - сообщила Ломидзе. По ее словам, если до пандемии чартерные рейсы в Турцию выполнялись из 48-50 российских городов, то сейчас этот показатель снизился до 23 городов. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в марте заявил, что Анкара ожидает в этом году более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более 7 миллионов россиян.
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атор, россияне, туры, турция
Экономика, АТОР, россияне, туры, ТУРЦИЯ
19:10 15.04.2025
 
Россияне раскупили уже 70% туров в Турцию, сообщили в АТОР

АТОР: россияне раскупили 70% туров в Турцию на май благодаря укреплению рубля

© Фото : Unsplash / Nihat Sinan ErulПляж в Турции
Пляж в Турции - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© Фото : Unsplash / Nihat Sinan Erul
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СТАМБУЛ, 15 апр - ПРАЙМ. Порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля, заявила во вторник глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В этом году глубина бронирований больше, чем в 2024 году. У туроператоров уже распроданы порядка 25% туров на летний сезон, а на май - 70% туров. Продажи туров в Турцию в рамках раннего бронирования в этом году увеличились на 25-30%, но это не значит, что аналогичный рост будет зафиксирован касательно летнего сезона или на протяжении всего года", - заявила Ломидзе турецкому порталу Turizm Ekonomi.
По ее словам, туристы проявили особый интерес в этом году к раннему бронированию только в Турцию.
Ломидзе пояснила, что туры на май хорошо продаются ввиду длинных выходных в РФ, помимо этого, многие туристы поспешили купить туры, "пока евро вновь не укрепился", как указывает портал.
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По оценкам туроператоров АТОР, доля турецких курортов среди забронированных российскими туристами может составить 45-55%, сообщила глава ассоциации. При позитивном сценарии рост по сравнению с прошлым годом составит 10-15%, отметила Ломидзе.
Говоря о "звездности" отелей, она отметила, что от 66% до 88% отелей, забронированных россиянами через крупных туроператоров на период с мая по сентябрь - пятизвездочные. "На долю четырехзвездочных отелей приходится от 10 до 30% туров, а бронирований в трехзвездочных немного - россияне летом почти не отдыхают в отелях этой категории в Турции, их доля всего 1-3%", - сообщила Ломидзе.
По ее словам, если до пандемии чартерные рейсы в Турцию выполнялись из 48-50 российских городов, то сейчас этот показатель снизился до 23 городов.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в марте заявил, что Анкара ожидает в этом году более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более 7 миллионов россиян.
 
ЭкономикаАТОРроссиянетурыТУРЦИЯ
 
 
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