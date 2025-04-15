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Мутко призвал субсидировать покупку жилья большей площади

Мутко призвал субсидировать покупку жилья большей площади - 15.04.2025, ПРАЙМ

Мутко призвал субсидировать покупку жилья большей площади

В России нужно субсидировать покупку квартир большей площади, то есть жилья, соответствующего потребностям семей, заявил глава "Дом.РФ" Виталий Мутко. | 15.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-15T20:22+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. В России нужно субсидировать покупку квартир большей площади, то есть жилья, соответствующего потребностям семей, заявил глава "Дом.РФ" Виталий Мутко. "Нам нужно структуру жилья строить другую. И вот здесь бы меру поддержки на субсидирование людям покупки жилья большей площади", - сказал он в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ. Мутко отметил, что самая низкая обеспеченность жильем в стране у семей, имеющих более двух детей. Им нужно больше площади, в то время как наиболее доступный вариант жилья в настоящее время - это однокомнатная квартира.Также глава "Дом.РФ" высказался против возможности для девелоперов жилья менять банк по проектному финансированию.Глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов на расширенном заседании президиума Госсовета РФ предложил упростить застройщикам смену банка в рамках проектного финансирования."У нас проектное финансирование - это тот проект, который мы с вами в 2019 году сделали, и он сегодня очень устойчивый... Я бы просил, конечно, первое, вот этот устойчивый механизм, к нему не подходить. Звучали предложения перенести, разрешить рефинансирование одного банка в другой. И вот эти вопросы, конечно, бы не трогать", - сказал Мутко на заседании Госсовета РФ.Вместе с тем Мутко отметил, что в России пока не удается создать правовую основу для мастер-планов, что не дает начать над ними работу."У вас есть поручение 200 мастер-планов сделать. Вечер близится - мы еще ни одного не начали. Мы не можем разобраться с законодательством ... Мы не можем двинуться, потому что сегодня не можем правовую основу этого документа в граддокументации сделать", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ в ответ на выступление мэра Москвы Сергея Собянина.Как заявил Собянин, в настоящее время генеральные планы превратились в сложные документы. Их тяжело менять, и они тормозят развитие городов. По мнению мэра, генпланы в нынешнем их состоянии должны стать техническими документами для специалистов, а для населения нужно внедрить мастер-планы, которые будут динамично меняться.

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виталий мутко, субсидии, жилье