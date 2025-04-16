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Эксперты оценили динамику предложения на премиум-авто с пробегом - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили динамику предложения на премиум-авто с пробегом
Эксперты оценили динамику предложения на премиум-авто с пробегом - 16.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили динамику предложения на премиум-авто с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет, а также интерес к ним со стороны пользователей... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:00+0300
2025-04-16T13:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в первом квартале 2025 года. Выяснилось, что по сравнению с первыми тремя месяцами 2024 года предложение увеличилось на 31,9%, при этом интерес пользователей остается стабильно высоким. Средняя цена осталась на прежнем уровне и составила 4 600 000 рублей.По данным Авито Авто, самой популярной у пользователей маркой авто с пробегом стала BMW, получившая 34,4% интереса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (33,2%), Lexus (10,7%), Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%).Самыми востребованными среди моделей стали BMW X5 с долей интереса 7,1% и BMW 5 серии (6,6%). В пятерку лидеров также вошли Mercedes-Benz E-класс (5%), Lexus LX (4,5%) и Mercedes-Benz S-класс (4,1%). По сравнению с первым кварталом прошлого года больше всего вырос интерес к Mercedes-Benz GLS-класс – на 40,5%.По количеству объявлений среди марок лидирует BMW с 33,2%. Также в пятерку попали Mercedes-Benz (28,9%), Audi (10,8%), Lexus (9,7%) и Land Rover (6,4%). Среди моделей чаще всего в продаже встречаются BMW 5 серии (6,2%). В топ-5 по предложению вошли BMW X5 (6,1%), Mercedes-Benz E-класс (4,9%), BMW X6 (3,4%) и Lexus RX (3,1%). По сравнению с первым кварталом 2024 года наиболее заметно выросло предложение с Lexus LX – на 40,2%."Интерес к премиальным иномаркам остается неизменным: покупатели по-прежнему высоко ценят качество и статус немецких и японских брендов. Эти автомобили уверенно удерживают лидирующие позиции на рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны новых игроков. И эта конкуренция достаточно сильна: по данным Авито Авто, многие покупатели премиальных автомобилей в качестве альтернативы готовы рассматривать новых “китайцев”. И если раньше выбор между новыми авто и машинами с пробегом для большинства покупателей был очевидным, то сегодня эти границы стали размытыми. В сервисе Селект, где недавно появилась возможность получить бесплатную помощь эксперта в подборе машины, представлены варианты для любых потребностей: более 20 тысяч проверенных авто с пробегом и около 14 тысяч новых моделей", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
13:00 16.04.2025
 
Эксперты оценили динамику предложения на премиум-авто с пробегом

Авито Авто: самой популярной у пользователей маркой авто с пробегом стала BMW

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в первом квартале 2025 года. Выяснилось, что по сравнению с первыми тремя месяцами 2024 года предложение увеличилось на 31,9%, при этом интерес пользователей остается стабильно высоким. Средняя цена осталась на прежнем уровне и составила 4 600 000 рублей.
По данным Авито Авто, самой популярной у пользователей маркой авто с пробегом стала BMW, получившая 34,4% интереса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (33,2%), Lexus (10,7%), Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%).
Самыми востребованными среди моделей стали BMW X5 с долей интереса 7,1% и BMW 5 серии (6,6%). В пятерку лидеров также вошли Mercedes-Benz E-класс (5%), Lexus LX (4,5%) и Mercedes-Benz S-класс (4,1%). По сравнению с первым кварталом прошлого года больше всего вырос интерес к Mercedes-Benz GLS-класс – на 40,5%.
По количеству объявлений среди марок лидирует BMW с 33,2%. Также в пятерку попали Mercedes-Benz (28,9%), Audi (10,8%), Lexus (9,7%) и Land Rover (6,4%). Среди моделей чаще всего в продаже встречаются BMW 5 серии (6,2%). В топ-5 по предложению вошли BMW X5 (6,1%), Mercedes-Benz E-класс (4,9%), BMW X6 (3,4%) и Lexus RX (3,1%). По сравнению с первым кварталом 2024 года наиболее заметно выросло предложение с Lexus LX – на 40,2%.
"Интерес к премиальным иномаркам остается неизменным: покупатели по-прежнему высоко ценят качество и статус немецких и японских брендов. Эти автомобили уверенно удерживают лидирующие позиции на рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны новых игроков. И эта конкуренция достаточно сильна: по данным Авито Авто, многие покупатели премиальных автомобилей в качестве альтернативы готовы рассматривать новых “китайцев”. И если раньше выбор между новыми авто и машинами с пробегом для большинства покупателей был очевидным, то сегодня эти границы стали размытыми. В сервисе Селект, где недавно появилась возможность получить бесплатную помощь эксперта в подборе машины, представлены варианты для любых потребностей: более 20 тысяч проверенных авто с пробегом и около 14 тысяч новых моделей", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
Топ-10 премиальных авто стоимостью более 3 млн руб. возрастом до 3 лет

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена, руб.

BMW

X5

7,1%

6 150 000

BMW

5 серия

6,6%

4 200 000

Mercedes-Benz

E-класс

5%

4 100 000

Lexus

LX

4,5%

7 000 000

Mercedes-Benz

S-класс

4,1%

5 750 000

BMW

X6

3,4%

5 655 000

BMW

3 серия

2,9%

3 740 000

Lexus

RX

2,9%

4 650 000

Land Rover

Range Rover

2,7%

6 200 000

Mercedes-Benz

GLS-класс

2,6%

6 689 000

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