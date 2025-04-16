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Эксперты оценили динамику предложения на премиум-авто с пробегом

Эксперты оценили динамику предложения на премиум-авто с пробегом - 16.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили динамику предложения на премиум-авто с пробегом

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет, а также интерес к ним со стороны пользователей... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:00+0300

2025-04-16T13:00+0300

2025-04-16T13:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в первом квартале 2025 года. Выяснилось, что по сравнению с первыми тремя месяцами 2024 года предложение увеличилось на 31,9%, при этом интерес пользователей остается стабильно высоким. Средняя цена осталась на прежнем уровне и составила 4 600 000 рублей.По данным Авито Авто, самой популярной у пользователей маркой авто с пробегом стала BMW, получившая 34,4% интереса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (33,2%), Lexus (10,7%), Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%).Самыми востребованными среди моделей стали BMW X5 с долей интереса 7,1% и BMW 5 серии (6,6%). В пятерку лидеров также вошли Mercedes-Benz E-класс (5%), Lexus LX (4,5%) и Mercedes-Benz S-класс (4,1%). По сравнению с первым кварталом прошлого года больше всего вырос интерес к Mercedes-Benz GLS-класс – на 40,5%.По количеству объявлений среди марок лидирует BMW с 33,2%. Также в пятерку попали Mercedes-Benz (28,9%), Audi (10,8%), Lexus (9,7%) и Land Rover (6,4%). Среди моделей чаще всего в продаже встречаются BMW 5 серии (6,2%). В топ-5 по предложению вошли BMW X5 (6,1%), Mercedes-Benz E-класс (4,9%), BMW X6 (3,4%) и Lexus RX (3,1%). По сравнению с первым кварталом 2024 года наиболее заметно выросло предложение с Lexus LX – на 40,2%."Интерес к премиальным иномаркам остается неизменным: покупатели по-прежнему высоко ценят качество и статус немецких и японских брендов. Эти автомобили уверенно удерживают лидирующие позиции на рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны новых игроков. И эта конкуренция достаточно сильна: по данным Авито Авто, многие покупатели премиальных автомобилей в качестве альтернативы готовы рассматривать новых “китайцев”. И если раньше выбор между новыми авто и машинами с пробегом для большинства покупателей был очевидным, то сегодня эти границы стали размытыми. В сервисе Селект, где недавно появилась возможность получить бесплатную помощь эксперта в подборе машины, представлены варианты для любых потребностей: более 20 тысяч проверенных авто с пробегом и около 14 тысяч новых моделей", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

https://1prime.ru/20250416/smi-856723076.html

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эксклюзив, авто