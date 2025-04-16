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Министр энергетики Бельгии назвал "иллюзорными" дискуссии с РФ в энергетике

Министр энергетики Бельгии назвал "иллюзорными" дискуссии с РФ в энергетике - 16.04.2025, ПРАЙМ

Министр энергетики Бельгии назвал "иллюзорными" дискуссии с РФ в энергетике

Министр энергетики Бельгии Матьё Биэ назвал "иллюзорными" любые обсуждения возрождения энергетических связей с Россией. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T09:06+0300

2025-04-16T09:06+0300

2025-04-16T09:06+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики Бельгии Матьё Биэ назвал "иллюзорными" любые обсуждения возрождения энергетических связей с Россией. "Нереально верить, что со дня на день мы вернемся к обычному ведению бизнеса с Россией, заявив: "Мы будем действовать так, как будто ничего не произошло... Это иллюзорные дискуссии", - заявил Биэ в интервью газете Politico. Министр заявил, что Бельгия по-прежнему выступает за поэтапный отказ от импорта российского сжиженного природного газа, при этом он воздержался от поддержки полного запрета. Как пишет Politico, Биэ в то же время настаивает, что у него есть частичное решение для продолжающейся зависимости ЕС от российской энергетики, а именно использовать больше атомной энергии. Бельгия, у которой есть две действующие АЭС, долгое время относилась к атомной энергетике неоднозначно, запретив строительство новых реакторов в 2003 году, пишет издание. Как отмечает Politico, Биэ хочет отменить этот закон, еще больше продлить срок службы двух существующих реакторов и потенциально удвоить установленную мощность страны. Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа на фоне обсуждений о будущем трубопровода "Северный поток". До этого агентство Блумберг передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию.

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газ, нефть, сша, германия, рф, сергей лавров, ес, bild, северный поток - 2