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СМИ предупредили о риске закрытия АЭС в Европе - 16.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ предупредили о риске закрытия АЭС в Европе
СМИ предупредили о риске закрытия АЭС в Европе - 16.04.2025, ПРАЙМ
СМИ предупредили о риске закрытия АЭС в Европе
В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, и это может повлечь за собой сокращение... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:41+0300
2025-04-16T15:41+0300
энергетика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, и это может повлечь за собой сокращение производства энергии атомных электростанций и даже их закрытия в отдельных случаях, передает агентство Блумберг. Погодные условия указывают на высокую выработку солнечной энергии в ближайшие месяцы после рекордно солнечных дней в марте в Великобритании, отмечает Блумберг. "Ожидается, что солнечная энергия заполнит собой энергосистему "региона" (Европы - ред.), что приведет к падению цен на электроэнергию в ближайшие месяцы и вынудит атомные электростанции сократить производство", - считают также в агентстве. Так, уже в марте показатель числа среднечасовых цен на электроэнергию ниже нуля вырос в годовом выражении на 88% во Франции, и в два раза - в Германии, согласно данным Epex Spot SE, которые приводит агентство. В это же время разница между максимумами и минимумами в течение дня будет увеличиваться, передает Блумберг. "Уже сейчас мы наблюдаем существенную разницу в ценах в течение одного дня, и операторам атомной энергетики действительно трудно ориентироваться по этим данным. Для них это становится все более серьезной проблемой", - сказал агентству Блумберг глава аналитического отдела Bodecker Partners AB Стаффан Берг (Staffan Bergh). В то же время атомные электростанции должны служить более стабильным поставщиком энергетической мощности, но расширение применения "зеленой энергетики" делает их менее выгодными и приводит к рискам закрытия. И вопрос стабильного получения энергии особо актуален для Франции, где примерно 70% её вырабатывается за счет 57 атомных реакторов, что побуждает надзорные органы страны изучить проблему, может ли увеличение использование солнечной и ветровой энергии отразиться на АЭС, отмечает Блумберг.
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европа, аэс
Энергетика, ЕВРОПА, АЭС
15:41 16.04.2025
 
СМИ предупредили о риске закрытия АЭС в Европе

Bloomberg: солнечная энергетика будет вытеснять в Европе атомную

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, и это может повлечь за собой сокращение производства энергии атомных электростанций и даже их закрытия в отдельных случаях, передает агентство Блумберг.
Погодные условия указывают на высокую выработку солнечной энергии в ближайшие месяцы после рекордно солнечных дней в марте в Великобритании, отмечает Блумберг.
"Ожидается, что солнечная энергия заполнит собой энергосистему "региона" (Европы - ред.), что приведет к падению цен на электроэнергию в ближайшие месяцы и вынудит атомные электростанции сократить производство", - считают также в агентстве.
Так, уже в марте показатель числа среднечасовых цен на электроэнергию ниже нуля вырос в годовом выражении на 88% во Франции, и в два раза - в Германии, согласно данным Epex Spot SE, которые приводит агентство. В это же время разница между максимумами и минимумами в течение дня будет увеличиваться, передает Блумберг.
"Уже сейчас мы наблюдаем существенную разницу в ценах в течение одного дня, и операторам атомной энергетики действительно трудно ориентироваться по этим данным. Для них это становится все более серьезной проблемой", - сказал агентству Блумберг глава аналитического отдела Bodecker Partners AB Стаффан Берг (Staffan Bergh).
В то же время атомные электростанции должны служить более стабильным поставщиком энергетической мощности, но расширение применения "зеленой энергетики" делает их менее выгодными и приводит к рискам закрытия. И вопрос стабильного получения энергии особо актуален для Франции, где примерно 70% её вырабатывается за счет 57 атомных реакторов, что побуждает надзорные органы страны изучить проблему, может ли увеличение использование солнечной и ветровой энергии отразиться на АЭС, отмечает Блумберг.
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