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Глава "Газпрома" и гендиректор турецкой Botas обсудили сотрудничество

Глава "Газпрома" и гендиректор турецкой Botas обсудили сотрудничество - 16.04.2025, ПРАЙМ

Глава "Газпрома" и гендиректор турецкой Botas обсудили сотрудничество

Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с генеральным директором турецкой Botas Абдулвахитом Фиданом, и в ситуации истечения в конце года газового контракта... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:30+0300

2025-04-16T15:30+0300

2025-04-16T15:30+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с генеральным директором турецкой Botas Абдулвахитом Фиданом, и в ситуации истечения в конце года газового контракта стороны обсудили сотрудничество, следует из сообщения "Газпрома". "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета директоров, генерального директора Botas (Турция) Абдулвахита Фидана. Стороны обсудили ход и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" – "Газпром экспортом" – и турецкой компанией был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет. Botas – турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции – от побережья Черного моря до границы с Болгарией, добавляют в компании. Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, отмечали в "Газпроме" в начале апреля. Согласно расчетам на основе данных турецкой биржи EPİAŞ, в январе–марте потребление превысило 21 миллиард кубометров – исторически максимальный показатель первого квартала для турецкого газового рынка.

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