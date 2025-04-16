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Глава МАГАТЭ посетит Тегеран
Глава МАГАТЭ посетит Тегеран - 16.04.2025, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ посетит Тегеран
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран утром в среду для проведения переговоров с высшими... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T00:24+0300
2025-04-16T00:24+0300
2025-04-16T00:24+0300
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ВЕНА, 16 апр – ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран утром в среду для проведения переговоров с высшими иранскими должностными лицами на фоне возобновившихся дипломатических усилий по восстановлению ядерной сделки между Ираном и США.
Предыдущий визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в ноябре 2024 года. Ожидается, что в ходе нового визита Гросси встретится с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По словам замминистра иностранных дел Казема Гариб-Абади, визит пройдет в рамках продолжающегося сотрудничества между Ираном и агентством.
Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи выразил надежду, что визит Гросси "послужит укреплению сотрудничества"? и подчеркнул, что агентство должно сыграть "независимую и объективную роль" в вопросе иранской мирной ядерной программы.
Визит главы агентства состоится на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Второй раунд запланирован на 19 апреля/
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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мировая экономика, иран, тегеран, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, али хаменеи, магатэ, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, Тегеран, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Али Хаменеи, МАГАТЭ, МИД
Глава МАГАТЭ посетит Тегеран
Глава МАГАТЭ Гросси проведет переговоры с высшими иранскими чиновниками
ВЕНА, 16 апр – ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран утром в среду для проведения переговоров с высшими иранскими должностными лицами на фоне возобновившихся дипломатических усилий по восстановлению ядерной сделки между Ираном и США.
Предыдущий визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в ноябре 2024 года. Ожидается, что в ходе нового визита Гросси встретится с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По словам замминистра иностранных дел Казема Гариб-Абади, визит пройдет в рамках продолжающегося сотрудничества между Ираном и агентством.
Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи выразил надежду, что визит Гросси "послужит укреплению сотрудничества"? и подчеркнул, что агентство должно сыграть "независимую и объективную роль" в вопросе иранской мирной ядерной программы.
Визит главы агентства состоится на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Второй раунд запланирован на 19 апреля/
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.