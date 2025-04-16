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Глава МАГАТЭ посетит Тегеран - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Глава МАГАТЭ посетит Тегеран
Глава МАГАТЭ посетит Тегеран - 16.04.2025, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ посетит Тегеран
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран утром в среду для проведения переговоров с высшими... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T00:24+0300
2025-04-16T00:24+0300
энергетика
мировая экономика
экономика
иран
тегеран
сша
рафаэль гросси
дональд трамп
али хаменеи
магатэ
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ВЕНА, 16 апр – ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран утром в среду для проведения переговоров с высшими иранскими должностными лицами на фоне возобновившихся дипломатических усилий по восстановлению ядерной сделки между Ираном и США. Предыдущий визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в ноябре 2024 года. Ожидается, что в ходе нового визита Гросси встретится с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По словам замминистра иностранных дел Казема Гариб-Абади, визит пройдет в рамках продолжающегося сотрудничества между Ираном и агентством. Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи выразил надежду, что визит Гросси "послужит укреплению сотрудничества"? и подчеркнул, что агентство должно сыграть "независимую и объективную роль" в вопросе иранской мирной ядерной программы. Визит главы агентства состоится на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Второй раунд запланирован на 19 апреля/ Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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мировая экономика, иран, тегеран, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, али хаменеи, магатэ, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, Тегеран, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Али Хаменеи, МАГАТЭ, МИД
00:24 16.04.2025
 
Глава МАГАТЭ посетит Тегеран

Глава МАГАТЭ Гросси проведет переговоры с высшими иранскими чиновниками

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ВЕНА, 16 апр – ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран утром в среду для проведения переговоров с высшими иранскими должностными лицами на фоне возобновившихся дипломатических усилий по восстановлению ядерной сделки между Ираном и США.
Предыдущий визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в ноябре 2024 года. Ожидается, что в ходе нового визита Гросси встретится с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По словам замминистра иностранных дел Казема Гариб-Абади, визит пройдет в рамках продолжающегося сотрудничества между Ираном и агентством.
Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи выразил надежду, что визит Гросси "послужит укреплению сотрудничества"? и подчеркнул, что агентство должно сыграть "независимую и объективную роль" в вопросе иранской мирной ядерной программы.
Визит главы агентства состоится на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Второй раунд запланирован на 19 апреля/
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНТегеранСШАРафаэль ГроссиДональд ТрампАли ХаменеиМАГАТЭМИД
 
 
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