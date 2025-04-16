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Иран не намерен "связывать" себя с какой-либо страной, заявил Ареф

Иран не намерен "связывать" себя с какой-либо страной, заявил Ареф - 16.04.2025, ПРАЙМ

Иран не намерен "связывать" себя с какой-либо страной, заявил Ареф

Иран не собирается "связывать" себя с какой-либо страной, в частности с США, Тегеран не проявляет особого отношения к переговорам с Вашингтоном и намерен... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T00:57+0300

2025-04-16T00:57+0300

2025-04-16T00:57+0300

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ТЕГЕРАН, 16 апр – ПРАЙМ. Иран не собирается "связывать" себя с какой-либо страной, в частности с США, Тегеран не проявляет особого отношения к переговорам с Вашингтоном и намерен взаимодействовать с другими странами мира, заявил вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф. "Мы не только не проявляем особого отношения к этим переговорам (с США – ред.), но и не собираемся как-то связывать себя с какой-либо страной, хотя мы предполагаем, что будем взаимодействовать со всеми странами, которые заинтересованы в отношениях с нами, с учетом наших приоритетов", - заявил Ареф, слова которого приводит иранское госагентство Tasnim. Он отметил, что Иран будет взаимодействовать "со всеми странами мира", в частности с США, но за исключением Израиля. По его словам, взаимодействие с другими странами должно давать не только "преимущества" Тегерану, но и "истинный смысл переговоров". Он подчеркнул, что исламская республика "открыта для переговоров и диалога, но на соответствующих и паритетных условиях". "Наша стратегия заключается в том, что мы не должны смотреть за границу, мы должны смотреть внутрь страны. Во всех сферах нашей страны имеется поистине выдающийся потенциал, который мы не используем в полной мере. Причины разные. Одна из них – это недальновидность, которой обычно придерживаются чиновники, желая добиться результата, пока они находятся у власти, и отказываясь от долгосрочной работы", - добавил Ареф. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля в Омане. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, стив уиткофф, али хаменеи, мид