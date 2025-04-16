https://1prime.ru/20250416/jaecoo--856731330.html

В России начались продажи кроссоверов Jaecoo J7 отечественной сборки

В России начались продажи кроссоверов Jaecoo J7 отечественной сборки - 16.04.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи кроссоверов Jaecoo J7 отечественной сборки

В Санкт-Петербурге стартовали продажи первых автомобилей Jaecoo отечественной сборки. Об этом говорится в публикации Telegram-канала AutoRun SPb. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:22+0300

2025-04-16T12:22+0300

2025-04-16T12:22+0300

россия

авто

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге стартовали продажи первых автомобилей Jaecoo отечественной сборки. Об этом говорится в публикации Telegram-канала AutoRun SPb."В марте в Петербурге было зарегистрировано 15 автомобилей Jaecoo российского производства. Весь объем пришелся на модель J7", — сказано в материале.Сборка кроссовера Jaecoo J7 началась на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Автомобиль был модернизирован, что позволило сделать его более вместительным за счет изменения формы колесных арок внутри багажного отсека. В дополнение к этому, модель получила черную отделку потолка и систему Jaecoo Connect, которая позволяет водителям управлять автомобилем с помощью смартфона - запускать двигатель, управлять климат-контролем и открывать/закрывать багажник.

https://1prime.ru/20250416/smi-856723076.html

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россия, авто