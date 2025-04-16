https://1prime.ru/20250416/kitaj-856720425.html

Китай в I квартале нарастил добычу нефти на 1,1%

Китай в I квартале нарастил добычу нефти на 1,1% - 16.04.2025, ПРАЙМ

Китай в I квартале нарастил добычу нефти на 1,1%

Китай в январе-марте 2025 года нарастил добычу нефти на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 4,3%, свидетельствуют... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T06:17+0300

2025-04-16T06:17+0300

2025-04-16T06:17+0300

энергетика

газ

нефть

китай

кнр

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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Китай в январе-марте 2025 года нарастил добычу нефти на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 4,3%, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Китай первом квартале 2025 года добыл 54,09 миллиона тонн нефти, в годовом выражении рост составил 1,1%. Объем переработки нефти за три месяца года достиг 182,25 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 1,6%. Отдельно в марте 2025 года объем добычи нефти в КНР составил 19,03 миллиона тонн, рост в годовом выражении на 3,5%, объем переработки в марте достиг отметки в 63,06 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 0,4%. Добыча газа в Китае в январе-марте 2025 года составила 66 миллиардов кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 4,3%. Отдельно в марте добыча газа в Китае составила 22,7 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 5%. Вместе с тем выросло производство угля, так, за три месяца рост показателя составил 8,1%, объем производства достиг отметки в 1,2 миллиарда тонн. Отдельно в марте в китайских шахтах добыли 440 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 9,6%.

китай

кнр

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, нефть, китай, кнр