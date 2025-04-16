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Совфед одобрил закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Совфед одобрил закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию - 16.04.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Сенаторы одобрили закон о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:10+0300
2025-04-16T16:10+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за исключением стран ЕАЭС. Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. С 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах в отдельных регионах РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан. Согласно новому закону, импортный алкоголь будет на постоянной основе маркироваться на таможенных складах в России. При этом для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будут наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию. Что касается алкоголя, произведенного в странах вне ЕАЭС, то законопроект до 28 февраля 2026 года включительно допускает его маркировку ФСМ в местах производства и ввоз такой продукции в Россию. Закон продлевает до 1 сентября 2027 года срок уничтожения или утилизации изъятых или конфискованных незаконно произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также использованных для их производства полуфабрикатов, сырья, оборудования, тары, этикеток. Согласно действующему законодательству, такая продукция должна быть уничтожена или утилизирована до 1 июня 2025 года. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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бизнес, россия, санкт-петербург, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕАЭС
16:10 16.04.2025
 
Совфед одобрил закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию

Совфед одобрил закон о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерб на здании Совета Федерации РФ
Герб на здании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за исключением стран ЕАЭС.
Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. С 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах в отдельных регионах РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.
Согласно новому закону, импортный алкоголь будет на постоянной основе маркироваться на таможенных складах в России.
При этом для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будут наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию. Что касается алкоголя, произведенного в странах вне ЕАЭС, то законопроект до 28 февраля 2026 года включительно допускает его маркировку ФСМ в местах производства и ввоз такой продукции в Россию.
Закон продлевает до 1 сентября 2027 года срок уничтожения или утилизации изъятых или конфискованных незаконно произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также использованных для их производства полуфабрикатов, сырья, оборудования, тары, этикеток. Согласно действующему законодательству, такая продукция должна быть уничтожена или утилизирована до 1 июня 2025 года.
Закон должен вступить в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
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