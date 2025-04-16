https://1prime.ru/20250416/minfin-856743059.html

Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве

Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве

Минфин РФ пока не планирует вносить предложений об изменениях в налоговое законодательство из-за падения мировых цен на нефть, сообщил РИА Новости... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:32+0300

2025-04-16T15:32+0300

2025-04-16T15:32+0300

экономика

россия

минфин

нефть

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует вносить предложений об изменениях в налоговое законодательство из-за падения мировых цен на нефть, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "В данный момент нет у нас никаких планов вносить изменения в налоговое законодательство", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин РФ предпринимать какие-либо меры в связи со снижением цен на нефть в мире. Комментируя возможные риски для госбюджета, Сазанов отметил, что на рынке нефти волатильность высокая, как и у любых сырьевых рынков. "Мы переживали худшие ситуации", - заключил замминистра.

https://1prime.ru/20250416/minfin-856742612.html

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россия, минфин, нефть