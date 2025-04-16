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Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве
Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве - 16.04.2025, ПРАЙМ
Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве
Минфин РФ пока не планирует вносить предложений об изменениях в налоговое законодательство из-за падения мировых цен на нефть, сообщил РИА Новости... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:32+0300
2025-04-16T15:32+0300
2025-04-16T15:32+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует вносить предложений об изменениях в налоговое законодательство из-за падения мировых цен на нефть, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "В данный момент нет у нас никаких планов вносить изменения в налоговое законодательство", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин РФ предпринимать какие-либо меры в связи со снижением цен на нефть в мире. Комментируя возможные риски для госбюджета, Сазанов отметил, что на рынке нефти волатильность высокая, как и у любых сырьевых рынков. "Мы переживали худшие ситуации", - заключил замминистра.
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россия, минфин, нефть
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Нефть
Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве
Минфин не планирует менять налоговое законодательство из-за падения цен на нефть
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует вносить предложений об изменениях в налоговое законодательство из-за падения мировых цен на нефть, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"В данный момент нет у нас никаких планов вносить изменения в налоговое законодательство", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин РФ предпринимать какие-либо меры в связи со снижением цен на нефть в мире.
Комментируя возможные риски для госбюджета, Сазанов отметил, что на рынке нефти волатильность высокая, как и у любых сырьевых рынков. "Мы переживали худшие ситуации", - заключил замминистра.
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