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Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/minfin-856743059.html
Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве
Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве - 16.04.2025, ПРАЙМ
Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве
Минфин РФ пока не планирует вносить предложений об изменениях в налоговое законодательство из-за падения мировых цен на нефть, сообщил РИА Новости... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:32+0300
2025-04-16T15:32+0300
экономика
россия
минфин
нефть
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует вносить предложений об изменениях в налоговое законодательство из-за падения мировых цен на нефть, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "В данный момент нет у нас никаких планов вносить изменения в налоговое законодательство", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин РФ предпринимать какие-либо меры в связи со снижением цен на нефть в мире. Комментируя возможные риски для госбюджета, Сазанов отметил, что на рынке нефти волатильность высокая, как и у любых сырьевых рынков. "Мы переживали худшие ситуации", - заключил замминистра.
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россия, минфин, нефть
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Нефть
15:32 16.04.2025
 
Минфин прокомментировал возможные изменения в налоговом законодательстве

Минфин не планирует менять налоговое законодательство из-за падения цен на нефть

минфин
минфин
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует вносить предложений об изменениях в налоговое законодательство из-за падения мировых цен на нефть, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"В данный момент нет у нас никаких планов вносить изменения в налоговое законодательство", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин РФ предпринимать какие-либо меры в связи со снижением цен на нефть в мире.
Комментируя возможные риски для госбюджета, Сазанов отметил, что на рынке нефти волатильность высокая, как и у любых сырьевых рынков. "Мы переживали худшие ситуации", - заключил замминистра.
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ЭкономикаРОССИЯМинфинНефть
 
 
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