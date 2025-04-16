https://1prime.ru/20250416/mobilizatsiya-856752319.html

"Добро пожаловать". В ЕС поразились "демократическим процедурам" на Украине

"Добро пожаловать". В ЕС поразились "демократическим процедурам" на Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ

"Добро пожаловать". В ЕС поразились "демократическим процедурам" на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X издевательски высказался о действии европейской модели "демократии" на Украине, приведя в качестве примера... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T19:54+0300

2025-04-16T19:54+0300

2025-04-16T19:54+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X издевательски высказался о действии европейской модели "демократии" на Украине, приведя в качестве примера "демократических процедур" силовую мобилизацию в Вооруженные силы Украины.Он опубликовал кадры грубых действия сотрудников Территориальных центров комплектации (военкоматов) по отношению к мобилизуемым в ВСУ гражданам и прокомментировал их следующим образом: "Избиения будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится моральный дух. Добро пожаловать в модель демократии и свободы ЕС. Украину".В Сети массово распространились видеосюжеты о силовой мобилизации в ВСУ. На видео сотрудники ТЦК применяют грубую силу к мужчинам, нередко избивают, заталкивая их в микроавтобусы.В среду украинский парламент продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на 90 дней, до 6 августа.

https://1prime.ru/20250415/uregulirovanie-856716291.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мобилизация, мнение