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"Добро пожаловать". В ЕС поразились "демократическим процедурам" на Украине
"Добро пожаловать". В ЕС поразились "демократическим процедурам" на Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Добро пожаловать". В ЕС поразились "демократическим процедурам" на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X издевательски высказался о действии европейской модели "демократии" на Украине, приведя в качестве примера... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T19:54+0300
2025-04-16T19:54+0300
2025-04-16T19:54+0300
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X издевательски высказался о действии европейской модели "демократии" на Украине, приведя в качестве примера "демократических процедур" силовую мобилизацию в Вооруженные силы Украины.Он опубликовал кадры грубых действия сотрудников Территориальных центров комплектации (военкоматов) по отношению к мобилизуемым в ВСУ гражданам и прокомментировал их следующим образом: "Избиения будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится моральный дух. Добро пожаловать в модель демократии и свободы ЕС. Украину".В Сети массово распространились видеосюжеты о силовой мобилизации в ВСУ. На видео сотрудники ТЦК применяют грубую силу к мужчинам, нередко избивают, заталкивая их в микроавтобусы.В среду украинский парламент продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на 90 дней, до 6 августа.
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украина, мобилизация, мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мнение
"Добро пожаловать". В ЕС поразились "демократическим процедурам" на Украине
Журналист Боуз раскритиковал силовую мобилизацию на Украине
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
издевательски высказался о действии европейской модели "демократии" на Украине, приведя в качестве примера "демократических процедур" силовую мобилизацию в Вооруженные силы Украины.
Он опубликовал кадры грубых действия сотрудников Территориальных центров комплектации (военкоматов) по отношению к мобилизуемым в ВСУ гражданам и прокомментировал их следующим образом: "Избиения будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится моральный дух. Добро пожаловать в модель демократии и свободы ЕС. Украину".
В Сети массово распространились видеосюжеты о силовой мобилизации в ВСУ. На видео сотрудники ТЦК применяют грубую силу к мужчинам, нередко избивают, заталкивая их в микроавтобусы.
"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине
В среду украинский парламент продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на 90 дней, до 6 августа.