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Нефть дешевеет на данных по запасам в США

Нефть дешевеет на данных по запасам в США - 16.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду утром несколько снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T08:23+0300

2025-04-16T08:23+0300

2025-04-16T08:23+0300

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нефть

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром несколько снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.02 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,17%, до 64,56 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 61,22 доллара. В ночь на среду API представил свою оценку объема запасов этого сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 апреля выросли на 2,4 миллиона баррелей. Инвесторы ожидают позднее в среду выхода еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики предполагают, что за неделю по 11 апреля запасы нефти снизились на 1,7 миллиона баррелей - до 440,6 миллиона. Также рынки обратили внимание на выход ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА) накануне. Организация понизила прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 300 тысяч баррелей в сутки, до 730 тысяч баррелей, и теперь ожидает его на уровне 103,54 миллиона баррелей в сутки из-за эскалации внешнеторговой напряженности.

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нефть, рынки, сша, мэа