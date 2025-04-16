https://1prime.ru/20250416/neft-856726417.html
Россия в рамках графика ОПЕК+ компенсирует перепроизводство нефти
Россия в рамках графика ОПЕК+ компенсирует перепроизводство нефти - 16.04.2025, ПРАЙМ
Россия в рамках графика ОПЕК+ компенсирует перепроизводство нефти
Россия в рамках обновленного графика ОПЕК+ должна компенсировать перепроизводство нефти суммарно на 691 тысячу баррелей в сутки в апреле-сентябре 2025 года,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:32+0300
2025-04-16T10:32+0300
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энергетика
нефть
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия в рамках обновленного графика ОПЕК+ должна компенсировать перепроизводство нефти суммарно на 691 тысячу баррелей в сутки в апреле-сентябре 2025 года, Ирак и Казахстан - до конца июня 2026 года на 1,934 и 1,299 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК. Ранее организация сообщила, что страны ОПЕК+ с добровольными сокращениями представили в Секретариат обновленные графики компенсации ранее допущенного перепроизводства. В предыдущей его версии Россия планировала компенсировать 706 тысяч баррелей в сутки, Ирак - 1,954 миллиона баррелей, а Казахстан - 908 тысяч баррелей в сутки. Периоды компенсаций не изменились.
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нефть, ирак, казахстан, москва, опек
Энергетика, Нефть, ИРАК, КАЗАХСТАН, МОСКВА, ОПЕК
Россия в рамках графика ОПЕК+ компенсирует перепроизводство нефти
ОПЕК: Россия должна компенсировать перепроизводство нефти на 691 тысячу б/с
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия в рамках обновленного графика ОПЕК+ должна компенсировать перепроизводство нефти суммарно на 691 тысячу баррелей в сутки в апреле-сентябре 2025 года, Ирак и Казахстан - до конца июня 2026 года на 1,934 и 1,299 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК.
Ранее организация сообщила, что страны ОПЕК+ с добровольными сокращениями представили в Секретариат обновленные графики компенсации ранее допущенного перепроизводства.
В предыдущей его версии Россия планировала компенсировать 706 тысяч баррелей в сутки, Ирак - 1,954 миллиона баррелей, а Казахстан - 908 тысяч баррелей в сутки. Периоды компенсаций не изменились.
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