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Цены на нефть пошли вверх на новостях о возможности переговоров КНР и США

Цены на нефть пошли вверх на новостях о возможности переговоров КНР и США - 16.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть пошли вверх на новостях о возможности переговоров КНР и США

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения после появления новости о готовности властей Китая к диалогу с США по поводу... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:55+0300

2025-04-16T14:55+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения после появления новости о готовности властей Китая к диалогу с США по поводу импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,73%, до 65,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 61,79 доллара. Утром нефть несколько дешевела. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская общая пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Тем временем ранее в среду осведомленный источник сообщил агентству Блумберг, что власти Китая хотят видеть ряд шагов от администрации американского президента Дональда Трампа, прежде чем согласиться на торговые переговоры, в том числе проявление "большего уважения", но в принципе "Китай открыт к переговорам с США". Кроме того, ранее в среду страны ОПЕК+, имеющие сверхлимитные ограничения на добычу нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей "сверхдобычи" до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки. В то же время трейдеры оценили и статистику из Китая - крупного потребителя и импортера нефти. Так, промышленное производство в стране в марте поднялось на 7,7% год к году, ожидался рост на 5,6%.

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