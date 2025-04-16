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Цены на нефть пошли вверх на данных о запасах в США
Цены на нефть пошли вверх на данных о запасах в США - 16.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть пошли вверх на данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,09%, до 66,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,4%, до 62,8 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 11 апреля выросли чуть сильнее ожиданий - на 0,5 миллиона баррелей, до 442,9 миллиона. В то же время запасы бензина сократились на 2 миллиона баррелей - до 234 миллионов, запасы дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей, до 109,2 миллиона. Аналитики прогнозировали сокращение показателей на 1,6 и 1,2 миллиона баррелей соответственно. Кроме того, добыча в США за предыдущую неделю незначительно выросла - на 4 миллиона баррелей в сутки, до 13,462 миллиона баррелей в сутки.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
Цены на нефть пошли вверх на данных о запасах в США
Данные торгов: нефть дорожает на 2% после выхода данных о запасах в США
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,09%, до 66,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,4%, до 62,8 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 11 апреля выросли чуть сильнее ожиданий - на 0,5 миллиона баррелей, до 442,9 миллиона.
В то же время запасы бензина сократились на 2 миллиона баррелей - до 234 миллионов, запасы дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей, до 109,2 миллиона. Аналитики прогнозировали сокращение показателей на 1,6 и 1,2 миллиона баррелей соответственно.
Цены на нефть ускорили снижение
Кроме того, добыча в США за предыдущую неделю незначительно выросла - на 4 миллиона баррелей в сутки, до 13,462 миллиона баррелей в сутки.