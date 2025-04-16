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Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи
Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи - 16.04.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи
Страны ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи до июля 2026 года... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:22+0300
2025-04-16T10:22+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК. "Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций от Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана и Омана", - сказано в сообщении на сайте ОПЕК. Ниже расположена таблица, согласно которой суммарные компенсации перепроизводства нефти перечисленных семи стран с апреля 2025 года до конца июня 2026 года составят 4,572 миллиона баррелей в сутки.
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Энергетика, Нефть, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи
"Добровольцы" ОПЕК+ представили план компенсаций сверхдобычи на 4,6 млн б/с
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК.
"Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций от Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана и Омана", - сказано в сообщении на сайте ОПЕК.
Ниже расположена таблица, согласно которой суммарные компенсации перепроизводства нефти перечисленных семи стран с апреля 2025 года до конца июня 2026 года составят 4,572 миллиона баррелей в сутки.
МЭА ожидает рост нефтедобычи ОПЕК+ в мае лишь на 225 тысяч баррелей в сутки