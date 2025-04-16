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Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи
Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи - 16.04.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи
Страны ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи до июля 2026 года... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:22+0300
2025-04-16T10:22+0300
энергетика
нефть
москва
саудовская аравия
ирак
опек
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК. "Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций от Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана и Омана", - сказано в сообщении на сайте ОПЕК. Ниже расположена таблица, согласно которой суммарные компенсации перепроизводства нефти перечисленных семи стран с апреля 2025 года до конца июня 2026 года составят 4,572 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250415/neft-856693235.html
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нефть, москва, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
10:22 16.04.2025
 
Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи

"Добровольцы" ОПЕК+ представили план компенсаций сверхдобычи на 4,6 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК.
"Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций от Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана и Омана", - сказано в сообщении на сайте ОПЕК.
Ниже расположена таблица, согласно которой суммарные компенсации перепроизводства нефти перечисленных семи стран с апреля 2025 года до конца июня 2026 года составят 4,572 миллиона баррелей в сутки.
%Нефть, бурение
МЭА ожидает рост нефтедобычи ОПЕК+ в мае лишь на 225 тысяч баррелей в сутки
Вчера, 11:09
 
ЭнергетикаНефтьМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОПЕК
 
 
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