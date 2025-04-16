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Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи

Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи - 16.04.2025, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ представили обновленный план компенсации сверхдобычи

Страны ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи до июля 2026 года... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T10:22+0300

2025-04-16T10:22+0300

2025-04-16T10:22+0300

энергетика

нефть

москва

саудовская аравия

ирак

опек

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК. "Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций от Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана и Омана", - сказано в сообщении на сайте ОПЕК. Ниже расположена таблица, согласно которой суммарные компенсации перепроизводства нефти перечисленных семи стран с апреля 2025 года до конца июня 2026 года составят 4,572 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250415/neft-856693235.html

москва

саудовская аравия

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нефть, москва, саудовская аравия, ирак, опек