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"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу

"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу - 16.04.2025, ПРАЙМ

"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу

Предельный уровень добычи нефти 8 стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с учетом нового плана компенсаций вырастет | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T10:40+0300

2025-04-16T10:40+0300

2025-04-16T10:40+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Предельный уровень добычи нефти 8 стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с учетом нового плана компенсаций вырастет на 253 тысяч баррелей в сутки в мае к апрелю, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК+. В среду семь из восьми стран с добровольными сокращениями (за исключением Алжира) представили обновленные графики компенсации перепроизводства, допущенного ранее. Теперь в апреле они должны добывать меньше плана на 222 тысячи баррелей в сутки, а в мае - на 378 тысяч баррелей в сутки. При этом в начале апреля страны - "добровольцы" объявили об ускорении выхода из добровольных сокращений в мае. Согласно расчетам, их предельная добыча в апреле без учета компенсаций составила бы 30,554 миллиона баррелей в сутки, с учетом компенсаций - 30,332 миллиона. А в мае - 30,963 и 30,585 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следовательно, их предельный уровень добычи вырастет на 253 тысячи баррелей в следующем месяце.

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нефть, алжир, москва, опек