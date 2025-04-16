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"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу - 16.04.2025, ПРАЙМ
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"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу
"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу
Предельный уровень добычи нефти 8 стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с учетом нового плана компенсаций вырастет | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:40+0300
2025-04-16T10:40+0300
энергетика
нефть
алжир
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Предельный уровень добычи нефти 8 стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с учетом нового плана компенсаций вырастет на 253 тысяч баррелей в сутки в мае к апрелю, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК+. В среду семь из восьми стран с добровольными сокращениями (за исключением Алжира) представили обновленные графики компенсации перепроизводства, допущенного ранее. Теперь в апреле они должны добывать меньше плана на 222 тысячи баррелей в сутки, а в мае - на 378 тысяч баррелей в сутки. При этом в начале апреля страны - "добровольцы" объявили об ускорении выхода из добровольных сокращений в мае. Согласно расчетам, их предельная добыча в апреле без учета компенсаций составила бы 30,554 миллиона баррелей в сутки, с учетом компенсаций - 30,332 миллиона. А в мае - 30,963 и 30,585 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следовательно, их предельный уровень добычи вырастет на 253 тысячи баррелей в следующем месяце.
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нефть, алжир, москва, опек
Энергетика, Нефть, АЛЖИР, МОСКВА, ОПЕК
10:40 16.04.2025
 
"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу

"Добровольцы" ОПЕК+ смогут в мае нарастить добычу на 253 тысяч б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаседание ОПЕК в Вене
Заседание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Предельный уровень добычи нефти 8 стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с учетом нового плана компенсаций вырастет на 253 тысяч баррелей в сутки в мае к апрелю, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК+.
В среду семь из восьми стран с добровольными сокращениями (за исключением Алжира) представили обновленные графики компенсации перепроизводства, допущенного ранее. Теперь в апреле они должны добывать меньше плана на 222 тысячи баррелей в сутки, а в мае - на 378 тысяч баррелей в сутки.
При этом в начале апреля страны - "добровольцы" объявили об ускорении выхода из добровольных сокращений в мае.
Согласно расчетам, их предельная добыча в апреле без учета компенсаций составила бы 30,554 миллиона баррелей в сутки, с учетом компенсаций - 30,332 миллиона. А в мае - 30,963 и 30,585 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следовательно, их предельный уровень добычи вырастет на 253 тысячи баррелей в следующем месяце.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Россия в рамках графика ОПЕК+ компенсирует перепроизводство нефти
10:32
 
ЭнергетикаНефтьАЛЖИРМОСКВАОПЕК
 
 
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