https://1prime.ru/20250416/opek-856727496.html

Компенсации стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями выросли

Компенсации стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями выросли - 16.04.2025, ПРАЙМ

Компенсации стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями выросли

Общий объем компенсаций стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями в обновленном графике с апреля этого года по конец июня 2026 года вырос на 568 тысяч баррелей | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T10:51+0300

2025-04-16T10:51+0300

2025-04-16T10:51+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Общий объем компенсаций стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями в обновленном графике с апреля этого года по конец июня 2026 года вырос на 568 тысяч баррелей в сутки, а включая март этого года - на 369 тысяч баррелей, следует из данных на сайте ОПЕК. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх имеющихся ограничений) сокращениями, допустившие "излишнюю" добычу нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи с текущего апреля и до июля 2026 года - суммарно на 4,572 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК. Согласно прошлому графику, их компенсации с марта 2025 года до июля 2026 года составляли 4,203 миллиона баррелей в сутки, а без учета марта - 4,004 миллиона. Таким образом, план компенсаций с учетом марта вырос на 369 тысяч баррелей в сутки, а без учета марта - на 568 тысяч.

https://1prime.ru/20250416/opek-856726984.html

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опек, нефть