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Компенсации стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями выросли - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Компенсации стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями выросли
Компенсации стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями выросли - 16.04.2025, ПРАЙМ
Компенсации стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями выросли
Общий объем компенсаций стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями в обновленном графике с апреля этого года по конец июня 2026 года вырос на 568 тысяч баррелей | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:51+0300
2025-04-16T10:51+0300
энергетика
опек
нефть
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Общий объем компенсаций стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями в обновленном графике с апреля этого года по конец июня 2026 года вырос на 568 тысяч баррелей в сутки, а включая март этого года - на 369 тысяч баррелей, следует из данных на сайте ОПЕК. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх имеющихся ограничений) сокращениями, допустившие "излишнюю" добычу нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи с текущего апреля и до июля 2026 года - суммарно на 4,572 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК. Согласно прошлому графику, их компенсации с марта 2025 года до июля 2026 года составляли 4,203 миллиона баррелей в сутки, а без учета марта - 4,004 миллиона. Таким образом, план компенсаций с учетом марта вырос на 369 тысяч баррелей в сутки, а без учета марта - на 568 тысяч.
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опек, нефть
Энергетика, ОПЕК, Нефть
10:51 16.04.2025
 
Компенсации стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями выросли

Компенсации "добровольцев" ОПЕК+ в обновленном графике выросли

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание ОПЕК в Вене
Здание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Общий объем компенсаций стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями в обновленном графике с апреля этого года по конец июня 2026 года вырос на 568 тысяч баррелей в сутки, а включая март этого года - на 369 тысяч баррелей, следует из данных на сайте ОПЕК.
Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх имеющихся ограничений) сокращениями, допустившие "излишнюю" добычу нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей сверхдобычи с текущего апреля и до июля 2026 года - суммарно на 4,572 миллиона баррелей в сутки, сообщил ОПЕК.
Согласно прошлому графику, их компенсации с марта 2025 года до июля 2026 года составляли 4,203 миллиона баррелей в сутки, а без учета марта - 4,004 миллиона. Таким образом, план компенсаций с учетом марта вырос на 369 тысяч баррелей в сутки, а без учета марта - на 568 тысяч.
Заседание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
"Добровольцы" ОПЕК+ смогут нарастить добычу
10:40
 
ЭнергетикаОПЕКНефть
 
 
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