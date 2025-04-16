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Продажи автомобилей в Приморье упали на 24%

Продажи автомобилей в Приморье упали на 24% - 16.04.2025, ПРАЙМ

Продажи автомобилей в Приморье упали на 24%

Продажи автомобилей в Приморье в первом квартале 2025 года упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наибольшее падение продаж произошло в... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T06:47+0300

2025-04-16T06:47+0300

2025-04-16T06:47+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – ПРАЙМ. Продажи автомобилей в Приморье в первом квартале 2025 года упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наибольшее падение продаж произошло в сегменте подержанных японских автомобилей без пробега по РФ, говорится в аналитическом исследовании, предоставленном РИА Новости автомобильным порталом "Дром". "Приморцы за первые три месяца 2025 года приобрели на 24% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя стоимость купленных авто упала всего на 1%, до 1,1 миллиона рублей. Подержанные автомобили потеряли 14% продаж, а цены выросли на 5%, до 1 миллиона рублей. Среди беспробежных произошло самое большое падение спроса - на 66%, при росте стоимости на 26%, до 2,3 миллиона рублей. Объемы продаж новых авто не изменились, но при этом их цена выросла в среднем на 18%, до 4,6 миллиона рублей", - говорится в исследовании. По мнению аналитика "Дрома" Сергея Лагурёва, комментарий которого предоставил РИА Новости автопортал, рост средней стоимости автомобилей в отдельных сегментах и падение на 1% общей средней цены, по которой приобретали авто, может говорить о том, что жители края чаще стали выбирать более бюджетные машины либо старые модели. "Мы видим сильные падения продаж автомобилей, стоимостью порядка 1-1,5 миллиона рублей. Например, Subaru XV, Honda Vezel, Toyota Hiace, Toyota Voxy, Nissan NV200 и другие в среднем на 30% реже покупались в первом квартале этого года при сравнении с прошлым годом. Есть единичные случаи роста продаж, как с Mercedes-Benz C-Class, или равное количество проданных авто, как у Subaru Levorg или Toyota Mark X. В остальном же количество сделок сократилось. Беспробежные авто потеряли в продажах и прибавили в цене в большей степени из-за ослабления рубля, также индексация утильсбора, которая была в начале года, оказала влияние", - отметил Сергей Лагурев. В исследовании "Дрома" отмечается, что сильнее всего среди популярных моделей сократилось количество сделок по Toyota Roomy (-77%), Toyota Sienta (-56%), Toyota Passo (-55%), Toyota Noah и Honda Freed Spike (по -50%). Увеличились же продажи по сравнению с первым кварталом прошлого года в два раза у Mercedes-Benz C-Class, Suzuki Jimny Sierra (+45%), Nissan Skyline (+27%), Toyota Town Ace Noah (+19%) и Nissan Note.

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бизнес, россия, владивосток, приморье, рф, дром, honda, toyota, toyota camry