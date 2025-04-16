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"Вероятно". На Западе ожидают перехода важнейшего города под контроль РФ - 16.04.2025, ПРАЙМ
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"Вероятно". На Западе ожидают перехода важнейшего города под контроль РФ
"Вероятно". На Западе ожидают перехода важнейшего города под контроль РФ - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Вероятно". На Западе ожидают перехода важнейшего города под контроль РФ
Занимающая важное стратегическое положение Одесса может мирным путем войти в состав Российской Федерации, причем без противодействия со стороны США,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T22:09+0300
2025-04-16T22:11+0300
спецоперация на украине
одесса
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Занимающая важное стратегическое положение Одесса может мирным путем войти в состав Российской Федерации, причем без противодействия со стороны США, предполагается в публикации норвежского издания Steigan. Ссылаясь на оценки экспертов, авторы публикации утверждают, что Одессе уготована участь стать одним из важнейших вопросов на будущих переговорах Российской Федерации и Соединенных Штатов по достижению мира на Украине. При этом отмечается, что украинское руководство уже начало нервничать по поводу того, что американская администрация может рассматривать в качестве одного из вариантов переход Одессы под российский контроль.Примечательно, что западная разведка считает вполне реалистичным сценарием переход Одессы под российский контроль мирным путем - без применения силы, говорится в статье. Аргументируется это предположение тем обстоятельством, что большинство населения Одессы составляют русскоязычные граждане и, более того, в этом городе активно действует подполье, способное в случае восстания организовать выход с южной стороны и облегчить отход частей ВСУ."Считаем вероятным, что Россия захватит Одессу и обеспечит себе сухопутное сообщение с Приднестровьем", - говорится в статье. При этом авторы декларируют, что сильно сомневаются, что у Евросоюза хватит сил и средств, чтобы помешать России и, собственно, жителям Одессы.
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одесса, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Одесса, РОССИЯ, экспертное мнение
22:09 16.04.2025 (обновлено: 22:11 16.04.2025)
 
"Вероятно". На Западе ожидают перехода важнейшего города под контроль РФ

Steigan: Одесса может перейти под контроль России с молчаливого согласия США

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Занимающая важное стратегическое положение Одесса может мирным путем войти в состав Российской Федерации, причем без противодействия со стороны США, предполагается в публикации норвежского издания Steigan.
Ссылаясь на оценки экспертов, авторы публикации утверждают, что Одессе уготована участь стать одним из важнейших вопросов на будущих переговорах Российской Федерации и Соединенных Штатов по достижению мира на Украине. При этом отмечается, что украинское руководство уже начало нервничать по поводу того, что американская администрация может рассматривать в качестве одного из вариантов переход Одессы под российский контроль.
Примечательно, что западная разведка считает вполне реалистичным сценарием переход Одессы под российский контроль мирным путем - без применения силы, говорится в статье. Аргументируется это предположение тем обстоятельством, что большинство населения Одессы составляют русскоязычные граждане и, более того, в этом городе активно действует подполье, способное в случае восстания организовать выход с южной стороны и облегчить отход частей ВСУ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
ЕСПЧ признал вину Украины в насилии на протестах в Одессе в 2014 году
13 марта, 14:59
"Считаем вероятным, что Россия захватит Одессу и обеспечит себе сухопутное сообщение с Приднестровьем", - говорится в статье. При этом авторы декларируют, что сильно сомневаются, что у Евросоюза хватит сил и средств, чтобы помешать России и, собственно, жителям Одессы.
 
Спецоперация на УкраинеОдессаРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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