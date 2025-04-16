https://1prime.ru/20250416/svo-856754183.html

"Вероятно". На Западе ожидают перехода важнейшего города под контроль РФ

"Вероятно". На Западе ожидают перехода важнейшего города под контроль РФ - 16.04.2025, ПРАЙМ

"Вероятно". На Западе ожидают перехода важнейшего города под контроль РФ

Занимающая важное стратегическое положение Одесса может мирным путем войти в состав Российской Федерации, причем без противодействия со стороны США,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T22:09+0300

2025-04-16T22:09+0300

2025-04-16T22:11+0300

спецоперация на украине

одесса

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Занимающая важное стратегическое положение Одесса может мирным путем войти в состав Российской Федерации, причем без противодействия со стороны США, предполагается в публикации норвежского издания Steigan. Ссылаясь на оценки экспертов, авторы публикации утверждают, что Одессе уготована участь стать одним из важнейших вопросов на будущих переговорах Российской Федерации и Соединенных Штатов по достижению мира на Украине. При этом отмечается, что украинское руководство уже начало нервничать по поводу того, что американская администрация может рассматривать в качестве одного из вариантов переход Одессы под российский контроль.Примечательно, что западная разведка считает вполне реалистичным сценарием переход Одессы под российский контроль мирным путем - без применения силы, говорится в статье. Аргументируется это предположение тем обстоятельством, что большинство населения Одессы составляют русскоязычные граждане и, более того, в этом городе активно действует подполье, способное в случае восстания организовать выход с южной стороны и облегчить отход частей ВСУ."Считаем вероятным, что Россия захватит Одессу и обеспечит себе сухопутное сообщение с Приднестровьем", - говорится в статье. При этом авторы декларируют, что сильно сомневаются, что у Евросоюза хватит сил и средств, чтобы помешать России и, собственно, жителям Одессы.

https://1prime.ru/20250313/protesty-855750445.html

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одесса, россия, экспертное мнение