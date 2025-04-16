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"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского - 16.04.2025, ПРАЙМ
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"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского
"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский обрек на смерть еще 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, когда продлил военное положение и мобилизацию. Об | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:26+0300
2025-04-16T15:27+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
рада
мобилизация на украине
военное положение
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский обрек на смерть еще 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, когда продлил военное положение и мобилизацию. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.В частности, он написал: "У очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов есть конкретная цена. +30 тысяч погибших украинцев до 6 августа".Как утверждает Дубинский, за гибель десятков тысяч украинцев несет ответственность как непосредственно Зеленский, так и все депутаты, которые проголосовали за продление военного положения и мобилизации."Кровавый, аморальный урод", — подытожил Дубинский свое высказывание.В среду большинство депутатов Рады проголосовало за продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней, до 6 августа.
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владимир зеленский, рада, мобилизация на украине, военное положение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Рада, мобилизация на Украине, военное положение
15:26 16.04.2025 (обновлено: 15:27 16.04.2025)
 
"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского

Нардеп Дубинский: Зеленский погубил 30 тысяч солдат ВСУ, продлив мобилизацию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский обрек на смерть еще 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, когда продлил военное положение и мобилизацию. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
В частности, он написал: "У очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов есть конкретная цена. +30 тысяч погибших украинцев до 6 августа".
Как утверждает Дубинский, за гибель десятков тысяч украинцев несет ответственность как непосредственно Зеленский, так и все депутаты, которые проголосовали за продление военного положения и мобилизации.
"Кровавый, аморальный урод", — подытожил Дубинский свое высказывание.
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Вчера, 21:13
В среду большинство депутатов Рады проголосовало за продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней, до 6 августа.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийРадамобилизация на Украиневоенное положение
 
 
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