https://1prime.ru/20250416/zelenskiy-856742239.html

"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского

"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского - 16.04.2025, ПРАЙМ

"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский обрек на смерть еще 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, когда продлил военное положение и мобилизацию. Об | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:26+0300

2025-04-16T15:26+0300

2025-04-16T15:27+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

рада

мобилизация на украине

военное положение

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский обрек на смерть еще 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, когда продлил военное положение и мобилизацию. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.В частности, он написал: "У очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов есть конкретная цена. +30 тысяч погибших украинцев до 6 августа".Как утверждает Дубинский, за гибель десятков тысяч украинцев несет ответственность как непосредственно Зеленский, так и все депутаты, которые проголосовали за продление военного положения и мобилизации."Кровавый, аморальный урод", — подытожил Дубинский свое высказывание.В среду большинство депутатов Рады проголосовало за продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней, до 6 августа.

https://1prime.ru/20250415/tramp-856713872.html

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владимир зеленский, рада, мобилизация на украине, военное положение