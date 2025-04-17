https://1prime.ru/20250417/aeroporty-856795747.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения - 17.04.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:28+0300
2025-04-17T20:28+0300
2025-04-17T20:29+0300
происшествия
владикавказ
грозный
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/42/841424235_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_d5c22d60efb450dcaa8abfac8812ff09.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.52 мск введены в аэропортах Владикавказ (Беслан; URMO) и Грозный (Северный; URMG)", - написал он в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250417/aeroport-856793823.html
владикавказ
грозный
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/42/841424235_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_db25204ec82c9d97e02f4abaab1568f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, ограничения
Происшествия, Владикавказ, Грозный, ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения