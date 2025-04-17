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В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения - 17.04.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T20:28+0300

2025-04-17T20:28+0300

2025-04-17T20:29+0300

происшествия

владикавказ

грозный

ограничения

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.52 мск введены в аэропортах Владикавказ (Беслан; URMO) и Грозный (Северный; URMG)", - написал он в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250417/aeroport-856793823.html

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владикавказ, грозный, ограничения