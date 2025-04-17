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В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения - 17.04.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T21:03+0300

2025-04-17T21:03+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 20:28 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале. Как уточнил Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил представитель Росавиации.

https://1prime.ru/20250417/aeroporty-856795747.html

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владикавказ, грозный, ограничения