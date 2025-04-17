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Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ

Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ - 17.04.2025, ПРАЙМ

Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" на свое решение, позволяющее передать в | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T09:47+0300

2025-04-17T09:47+0300

2025-04-17T09:47+0300

нефть

санкт-петербург

ленинградская область

рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" на свое решение, позволяющее передать в собственность Российской Федерации около 55% акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) и избавляющее эту компанию от иностранного контроля, следует из материалов дела. "Компания с ограниченной ответственностью Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" – апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2025", – сообщается в карточке дела. Это решение суда первой инстанции также оспорила председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева. Дата слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена. Как сообщалось ранее, "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" наряду с компаниями "Новомор Димитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и АО "Петербургский нефтяной терминал" выступали ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ, который арбитражный суд удовлетворил в апреле. Согласно этому решению, признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. В ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как уточняется в решении суда в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.

https://1prime.ru/20250410/sud-856539408.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, санкт-петербург, ленинградская область, рф