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Иностранным туристам не хватило гостиниц в России на майские праздники

Иностранным туристам не хватило гостиниц в России на майские праздники - 17.04.2025, ПРАЙМ

Иностранным туристам не хватило гостиниц в России на майские праздники

Иностранным туристам не хватило гостиниц в России на майские праздники: туроператоры сообщают, что большинство мест в популярных городах заняты российскими... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T12:27+0300

2025-04-17T12:27+0300

2025-04-17T12:27+0300

туризм

россия

петербург

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атор

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Иностранным туристам не хватило гостиниц в России на майские праздники: туроператоры сообщают, что большинство мест в популярных городах заняты российскими туристами, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Майские праздники стали востребованным периодом для въездного туризма в России, однако дефицит мест в Петербурге и высокие цены на гостиницы и транспорт ограничили турпоток... Туроператоры констатируют, что большинство гостиниц в популярных туристических городах на майские праздники были заняты российскими, а не иностранными туристами", - говорится в сообщении. Для туристов из стран Азии и Ближнего Востока майские праздники в России знаменуют начало сезона, а не просто короткий отдых, отмечают туроператоры-члены АТОР. Особой популярностью у этих гостей пользуются открытие фонтанов в Петергофе и начало навигации в Петербурге, добавили в сообщении. "А вот гости из Белоруссии и других постсоветских стран чаще выбирают Россию именно из-за длинных выходных, а также ради возможности увидеть репетицию Парада Победы и памятные мероприятия 9 мая", - приводится в сообщении комментарий компании "Интурист". Подчеркивается, что дополнительную сложность создавал транспорт между Москвой и Петербургом: билеты на "Сапсаны" и самолеты быстро заканчивались, а цены существенно росли. Это вынудило некоторые тургруппы отказаться от поездок в праздничный период.

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туризм, россия, петербург, москва, азия, атор