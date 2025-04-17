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Чехия впервые начала обходиться без нефти из России, заявил премьер страны - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Чехия впервые начала обходиться без нефти из России, заявил премьер страны
Чехия впервые начала обходиться без нефти из России, заявил премьер страны - 17.04.2025, ПРАЙМ
Чехия впервые начала обходиться без нефти из России, заявил премьер страны
Чехия с вечера среды получает нефть по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL+, таким образом республика впервые за 60 лет начала обходиться без... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:38+0300
2025-04-17T11:38+0300
энергетика
нефть
газ
чехия
прага
нпз
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ПРАГА, 17 апр – ПРАЙМ. Чехия с вечера среды получает нефть по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL+, таким образом республика впервые за 60 лет начала обходиться без нефти из РФ, заявил в четверг на пресс-конференции премьер Петр Фиала. "Сегодня для Чехии исторический момент – впервые за последние 60 лет она начала полностью обходиться без нефти из РФ. Вчера пришла первая поставка норвежской нефти по модернизированному, с увеличением мощности, при финансовом участии Чехии Трансальпийскому трубопроводу TAL+. Этим путем мы сможем получать до 8 миллионов тонн нефти в год, что должно полностью покрыть потребности Чехии. Таким образом, мы сделали еще один шаг к нашей энергетической независимости", - сказал Фиала. В начале марта глава минпромторга Лукаш Влчек сообщил журналистам, что поставки нефти из РФ по трубопроводу "Дружба" в Чехию прекратились из-за неуплаты долгов между Orlen Unipetrol и российскими поставщиками. По данным агентства Рейтер, выплаты прекратились в связи с проблемами, возникшими из-за антироссийских санкций со стороны США. Отвечая в среду на вопрос одного из журналистов о дальнейшей судьбе трубопровода "Дружба", гендиректор компании-оператора чешских нефтепроводов MERO CZ Ярослав Пантучек ответил, что "мы думаем, как экономически правильно его в дальнейшем использовать". Как уточнил Пантучек, нефть из Триеста поступила в среду на Центральное нефтехранилище в поселке Нелагозевес недалеко от Праги, а в четверг она начала подаваться непосредственному заказчику, компании Orlen Unipetrol, конкретно на один из двух принадлежащих ей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) – на НПЗ в городе Литвинове (на западе страны). Ранее этот НПЗ работал только на российской нефти. Чешское правительство инвестировало около 1,6 миллиарда крон (около 70 миллионов долларов) на работы по увеличению пропускной способности трубопровода TAL+, который начинается в итальянском городе-порте Триесте, куда доставляется нефть из десятков стран мира. В прошлом году, по данным минпромторга, Чехия импортировала 6,5 миллиона тонн нефти, что на 12% меньше, чем в 2023 году. Крупнейшим поставщиком нефти в Чехию в 2024 году была РФ с долей 42%.
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нефть, газ, чехия, прага, нпз
Энергетика, Нефть, Газ, ЧЕХИЯ, Прага, НПЗ
11:38 17.04.2025
 
Чехия впервые начала обходиться без нефти из России, заявил премьер страны

Фиала: Чехия впервые за 60 лет начала обходиться без нефти из России

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ПРАГА, 17 апр – ПРАЙМ. Чехия с вечера среды получает нефть по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL+, таким образом республика впервые за 60 лет начала обходиться без нефти из РФ, заявил в четверг на пресс-конференции премьер Петр Фиала.
"Сегодня для Чехии исторический момент – впервые за последние 60 лет она начала полностью обходиться без нефти из РФ. Вчера пришла первая поставка норвежской нефти по модернизированному, с увеличением мощности, при финансовом участии Чехии Трансальпийскому трубопроводу TAL+. Этим путем мы сможем получать до 8 миллионов тонн нефти в год, что должно полностью покрыть потребности Чехии. Таким образом, мы сделали еще один шаг к нашей энергетической независимости", - сказал Фиала.
В начале марта глава минпромторга Лукаш Влчек сообщил журналистам, что поставки нефти из РФ по трубопроводу "Дружба" в Чехию прекратились из-за неуплаты долгов между Orlen Unipetrol и российскими поставщиками. По данным агентства Рейтер, выплаты прекратились в связи с проблемами, возникшими из-за антироссийских санкций со стороны США.
Отвечая в среду на вопрос одного из журналистов о дальнейшей судьбе трубопровода "Дружба", гендиректор компании-оператора чешских нефтепроводов MERO CZ Ярослав Пантучек ответил, что "мы думаем, как экономически правильно его в дальнейшем использовать".
Как уточнил Пантучек, нефть из Триеста поступила в среду на Центральное нефтехранилище в поселке Нелагозевес недалеко от Праги, а в четверг она начала подаваться непосредственному заказчику, компании Orlen Unipetrol, конкретно на один из двух принадлежащих ей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) – на НПЗ в городе Литвинове (на западе страны). Ранее этот НПЗ работал только на российской нефти.
Чешское правительство инвестировало около 1,6 миллиарда крон (около 70 миллионов долларов) на работы по увеличению пропускной способности трубопровода TAL+, который начинается в итальянском городе-порте Триесте, куда доставляется нефть из десятков стран мира.
В прошлом году, по данным минпромторга, Чехия импортировала 6,5 миллиона тонн нефти, что на 12% меньше, чем в 2023 году. Крупнейшим поставщиком нефти в Чехию в 2024 году была РФ с долей 42%.
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть на 2025 год
10:34
 
ЭнергетикаНефтьГазЧЕХИЯПрагаНПЗ
 
 
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