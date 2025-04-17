https://1prime.ru/20250417/ekspert-856761015.html
Эксперт рассказал, от чего зависит курс доллара к лире
Эксперт рассказал, от чего зависит курс доллара к лире - 17.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, от чего зависит курс доллара к лире
Курс доллара к турецкой национальной валюте - лире - будет зависеть от политики президента США Дональда Трампа США и внешнеполитических шоков, заявил РИА... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T07:15+0300
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АНКАРА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой национальной валюте - лире - будет зависеть от политики президента США Дональда Трампа США и внешнеполитических шоков, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты - лиры, сообщала Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
"В ходе протестов курс доллара к турецкой лире (TL) поднялся примерно до 41 TL, а затем вновь устремился вниз. Конечно, это имело негативное отражение. Заметно, что из резервов Центрального банка "сгорели" немалые деньги. Особенно усилилась ориентация отечественных сберегателей с турецкой лиры на иностранную валюту, что не является желательной ситуацией. Ситуация, которая ставит текущую экономическую политику в затруднительное положение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, паритет между долларом и лирой в конце года отчасти зависит от политики, проводимой Соединенными Штатами.
"Как вы знаете, после тарифов (президента США Дональда - ред.) Трампа произошло ослабление доллара, но цены на нефть сильно упали, и отражение этого на инфляции будет положительным. Это также укрепит турецкую лиру, так что в этом отношении при отсутствии неожиданных шоков мы ожидаем, что цены на иностранную валюту останутся на прежнем уровне в текущих условиях. Конечно, если возникнут дополнительные политические шоки и шоки, вызванные внешней политикой, ориентация отечественных резидентов на иностранную валюту продолжит усиливаться из-за отсутствия безопасности, и в этом случае паритет доллара и турецкой лиры будет иметь тенденцию к росту", - сказал аналитик.
Немецкий Commerzbank ранее повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 лир за доллар до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики.
Согласно данным Центрального банка Турции, доллар торгуется на уровне 38 лир.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, стамбул, турция, дональд трамп, центральные банки, центральный банк, commerzbank
Мировая экономика, Экономика, США, Стамбул, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, центральные банки, Центральный банк, commerzbank
Эксперт рассказал, от чего зависит курс доллара к лире
Ekonomim: курс доллара к лире будет зависеть от политики Трампа и внешнеполитических шоков
АНКАРА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой национальной валюте - лире - будет зависеть от политики президента США Дональда Трампа США и внешнеполитических шоков, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты - лиры, сообщала Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
"В ходе протестов курс доллара к турецкой лире (TL) поднялся примерно до 41 TL, а затем вновь устремился вниз. Конечно, это имело негативное отражение. Заметно, что из резервов Центрального банка "сгорели" немалые деньги. Особенно усилилась ориентация отечественных сберегателей с турецкой лиры на иностранную валюту, что не является желательной ситуацией. Ситуация, которая ставит текущую экономическую политику в затруднительное положение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, паритет между долларом и лирой в конце года отчасти зависит от политики, проводимой Соединенными Штатами.
"Как вы знаете, после тарифов (президента США Дональда - ред.) Трампа произошло ослабление доллара, но цены на нефть сильно упали, и отражение этого на инфляции будет положительным. Это также укрепит турецкую лиру, так что в этом отношении при отсутствии неожиданных шоков мы ожидаем, что цены на иностранную валюту останутся на прежнем уровне в текущих условиях. Конечно, если возникнут дополнительные политические шоки и шоки, вызванные внешней политикой, ориентация отечественных резидентов на иностранную валюту продолжит усиливаться из-за отсутствия безопасности, и в этом случае паритет доллара и турецкой лиры будет иметь тенденцию к росту", - сказал аналитик.
Немецкий Commerzbank ранее повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 лир за доллар до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики.
Согласно данным Центрального банка Турции, доллар торгуется на уровне 38 лир.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.