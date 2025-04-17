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Эксперт рассказал, от чего зависит курс доллара к лире

Эксперт рассказал, от чего зависит курс доллара к лире - 17.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, от чего зависит курс доллара к лире

Курс доллара к турецкой национальной валюте - лире - будет зависеть от политики президента США Дональда Трампа США и внешнеполитических шоков, заявил РИА... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T07:15+0300

2025-04-17T07:15+0300

2025-04-17T07:15+0300

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АНКАРА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой национальной валюте - лире - будет зависеть от политики президента США Дональда Трампа США и внешнеполитических шоков, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты - лиры, сообщала Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции. "В ходе протестов курс доллара к турецкой лире (TL) поднялся примерно до 41 TL, а затем вновь устремился вниз. Конечно, это имело негативное отражение. Заметно, что из резервов Центрального банка "сгорели" немалые деньги. Особенно усилилась ориентация отечественных сберегателей с турецкой лиры на иностранную валюту, что не является желательной ситуацией. Ситуация, которая ставит текущую экономическую политику в затруднительное положение", - сказал собеседник агентства. По его словам, паритет между долларом и лирой в конце года отчасти зависит от политики, проводимой Соединенными Штатами. "Как вы знаете, после тарифов (президента США Дональда - ред.) Трампа произошло ослабление доллара, но цены на нефть сильно упали, и отражение этого на инфляции будет положительным. Это также укрепит турецкую лиру, так что в этом отношении при отсутствии неожиданных шоков мы ожидаем, что цены на иностранную валюту останутся на прежнем уровне в текущих условиях. Конечно, если возникнут дополнительные политические шоки и шоки, вызванные внешней политикой, ориентация отечественных резидентов на иностранную валюту продолжит усиливаться из-за отсутствия безопасности, и в этом случае паритет доллара и турецкой лиры будет иметь тенденцию к росту", - сказал аналитик. Немецкий Commerzbank ранее повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 лир за доллар до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики. Согласно данным Центрального банка Турции, доллар торгуется на уровне 38 лир. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, стамбул, турция, дональд трамп, центральные банки, центральный банк, commerzbank