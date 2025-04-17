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Россияне начали больше интересоваться новыми электрокарами - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне начали больше интересоваться новыми электрокарами
Россияне начали больше интересоваться новыми электрокарами - 17.04.2025, ПРАЙМ
Россияне начали больше интересоваться новыми электрокарами
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые электрокары, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в первом квартале 2025... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:30+0300
2025-04-17T14:30+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые электрокары, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в первом квартале 2025 года. Выяснилось, что пользователи стали на 18,4% больше интересоваться такими машинами, а средняя цена составила 6 700 000 рублей.По данным Авито Авто, больше всего внимания пользователей платформы в первом квартале 2025 года привлекли электрокары марки Ora (30,8% от интереса). Также в топ-5 вошли Zeekr (20,4%), Evolute (8,3%), Xiaomi (2,7%) и Avatr (2,3%).Самой востребованной моделью стал хетчбэк Ora 03 с 30,2% от интереса. В пятерке лидеров также оказались Zeekr 001 (8,8%), Zeekr 009 (3,3%), Evolute i-PRO (3,2%) и Evolute i-JOY (2,7%). По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года наиболее заметно вырос интерес к Ora 03 и Evolute i-JOY.Наиболее широко на платформе Авито Авто представлены автомобили марки Zeekr, на которые пришлось 39,5% от всех объявлений за квартал. Также в топ-5 вошли Ora (11,9%), Avatr (8,2%), Evolute (7,1%) и Voyah (3%).На первом месте по числу объявлений среди моделей оказался премиальный спорткар Zeekr 001 (22,7%). Остальные места в пятерке лидеров заняли Ora 03 (10,1%), Zeekr 009 (6,6%), Zeekr 7X (5,5%) и Evolute i-JOY (3%). Наиболее заметный прирост числа объявлений также пришелся на Ora 03 и Evolute i-JOY – в 9,5 и 2 раза соответственно."Российские автолюбители рассматривают электрокары и как экологичную альтернативу, и как замену привычным премиальным автомобилям. Интерес аудитории к моделям подтверждает это. У покупателей находит отклик и Ora 03, компактный хэтчбек с элементами ретродизайна, и спортивный Zeekr 001. Тем, кто рассматривает приобретение электромобиля, с выбором поможет Селект. Сервис обеспечивает доступ к автомобилям от проверенных продавцов и возможность получить профессиональную помощь в подборе автомобиля, полностью соответствующего индивидуальным требованиям клиента", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
14:30 17.04.2025
 
Россияне начали больше интересоваться новыми электрокарами

Авито Авто: интерес к электрокарам вырос почти на 20%

© Фото : АО "Кама"Салон электрокара "Атом"
Салон электрокара Атом - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : АО "Кама"
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые электрокары, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в первом квартале 2025 года. Выяснилось, что пользователи стали на 18,4% больше интересоваться такими машинами, а средняя цена составила 6 700 000 рублей.
По данным Авито Авто, больше всего внимания пользователей платформы в первом квартале 2025 года привлекли электрокары марки Ora (30,8% от интереса). Также в топ-5 вошли Zeekr (20,4%), Evolute (8,3%), Xiaomi (2,7%) и Avatr (2,3%).
Самой востребованной моделью стал хетчбэк Ora 03 с 30,2% от интереса. В пятерке лидеров также оказались Zeekr 001 (8,8%), Zeekr 009 (3,3%), Evolute i-PRO (3,2%) и Evolute i-JOY (2,7%). По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года наиболее заметно вырос интерес к Ora 03 и Evolute i-JOY.
Наиболее широко на платформе Авито Авто представлены автомобили марки Zeekr, на которые пришлось 39,5% от всех объявлений за квартал. Также в топ-5 вошли Ora (11,9%), Avatr (8,2%), Evolute (7,1%) и Voyah (3%).
На первом месте по числу объявлений среди моделей оказался премиальный спорткар Zeekr 001 (22,7%). Остальные места в пятерке лидеров заняли Ora 03 (10,1%), Zeekr 009 (6,6%), Zeekr 7X (5,5%) и Evolute i-JOY (3%). Наиболее заметный прирост числа объявлений также пришелся на Ora 03 и Evolute i-JOY – в 9,5 и 2 раза соответственно.
"Российские автолюбители рассматривают электрокары и как экологичную альтернативу, и как замену привычным премиальным автомобилям. Интерес аудитории к моделям подтверждает это. У покупателей находит отклик и Ora 03, компактный хэтчбек с элементами ретродизайна, и спортивный Zeekr 001. Тем, кто рассматривает приобретение электромобиля, с выбором поможет Селект. Сервис обеспечивает доступ к автомобилям от проверенных продавцов и возможность получить профессиональную помощь в подборе автомобиля, полностью соответствующего индивидуальным требованиям клиента", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
Топ-10 новых электрокаров по доле в интересе пользователей платформы

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена, руб.

Ora

03

30,2%

3 499 000

Zeekr

001

8,8%

7 150 000

Zeekr

009

3,3%

12 900 000

Evolute

i-PRO

3,2%

2 850 000

Evolute

i-JOY

2,7%

3 995 000

Zeekr

X

2,6%

4 490 000

Zeekr

7X

2,1%

7 150 000

Zeekr

007

1,8%

5 300 000

HiPhi

Z

1,8%

8 490 000

Zeekr

Mix

1,8%

7 400 000

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