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"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине
"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине
Конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. Таким мнением в беседе с Fox Business заявила официальный представитель Госдепа США... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:31+0300
2025-04-17T15:31+0300
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. Таким мнением в беседе с Fox Business заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс."Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения", - отметила она.Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в четверг примут участие в переговорах по Украине с европейскими партнерами. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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украина, сша, владимир путин, марк рубио, стив уиткофф, совбез, нато
Экономика, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Марк Рубио, Стив Уиткофф, Совбез, НАТО
"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине
Брюс: конфликт на Украине не может быть решен военными средствами
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. Таким мнением в беседе с Fox Business заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
"Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения", - отметила она.
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в четверг примут участие в переговорах по Украине с европейскими партнерами.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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