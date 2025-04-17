Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/gosdep-856783707.html
"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине
"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине
Конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. Таким мнением в беседе с Fox Business заявила официальный представитель Госдепа США... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:31+0300
2025-04-17T15:31+0300
экономика
украина
сша
владимир путин
марк рубио
стив уиткофф
совбез
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/25/761892551_0:76:1917:1154_1920x0_80_0_0_f211fd85965792cdbd8e344ab43f4a03.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. Таким мнением в беседе с Fox Business заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс."Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения", - отметила она.Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в четверг примут участие в переговорах по Украине с европейскими партнерами. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://1prime.ru/20250417/rakety-856771045.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/25/761892551_139:0:1778:1229_1920x0_80_0_0_9d066854907b55b87b1fe0222be7fe94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, владимир путин, марк рубио, стив уиткофф, совбез, нато
Экономика, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Марк Рубио, Стив Уиткофф, Совбез, НАТО
15:31 17.04.2025
 
"Это мясорубка". В Госдепе США сделали заявление о ситуации на Украине

Брюс: конфликт на Украине не может быть решен военными средствами

© fotolia.com / Aleksej LeonovФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / Aleksej Leonov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. Таким мнением в беседе с Fox Business заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
"Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения", - отметила она.
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в четверг примут участие в переговорах по Украине с европейскими партнерами.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Глава Rheinmetall оценил возможность поставок ракет Taurus Украине
11:33
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАВладимир ПутинМарк РубиоСтив УиткоффСовбезНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала