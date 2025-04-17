https://1prime.ru/20250417/indiya-856765115.html

Индия может удвоить закупки энергоносителей в США, пишут СМИ

Индия может удвоить закупки энергоносителей в США, пишут СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ

Индия может удвоить закупки энергоносителей в США, пишут СМИ

Индия может удвоить закупки энергоносителей в США в текущем году, учитывая растущий спрос индийских государственных нефтяных компаний и на фоне геополитических... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T09:16+0300

2025-04-17T09:16+0300

2025-04-17T09:16+0300

экономика

нефть

сша

индия

китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр – ПРАЙМ. Индия может удвоить закупки энергоносителей в США в текущем году, учитывая растущий спрос индийских государственных нефтяных компаний и на фоне геополитических и тарифных потрясений, вызванных администрацией США, пишет газета Business Standard со ссылкой на источники в правительстве республики. По данным издания, закупки Индией нефти в США увеличились в 2025 году после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела высокие тарифы на импорт и побудила страны, имеющие огромный профицит торгового баланса с Америкой, покупать больше американских энергоносителей. "По словам представителей промышленности и правительства, ежегодный импорт сырой нефти, топлива и СПГ из США на сумму более 10 миллиардов долларов может легко удвоиться, учитывая спрос на американское топливо со стороны индийских государственных нефтяных компаний и на фоне геополитических и тарифных потрясений, вызванных администрацией Трампа", - пишет издание со ссылкой на источники. Индийский импорт американской нефти с начала года составил в среднем 277 тысяч баррелей в сутки - третий рекордный показатель после 415 тысяч баррелей в сутки в 2021 году и 300 тысяч баррелей в сутки в 2022 году. В апреле этого года, по данным аналитического агентства Kpler, закупки Индией нефти в США составляли в среднем рекордные 466 тысяч баррелей в сутки. "Алгоритмы Kpler прогнозируют объемы в мае на уровне около 370 тысяч баррелей в сутки, хотя пока немного рано говорить об этом. Для сравнения, в марте импорт сырой нефти в США составил 289 тысяч баррелей в сутки, что на 61% меньше, чем в апреле", - отмечает издание. По словам высокопоставленного представителя государственного нефтеперерабатывающего предприятия, пишет издание, сжиженный газ, используемый в Индии для приготовления еды, также имеет огромный потенциал для торговли с США. "Индия импортирует более 60% своего сжиженного газа, при этом поставки из США незначительны. Большая часть поставок поступает с Ближнего Востока. Но ответные тарифы Китая на импорт из США - до 125% - открывают рынок сжиженного газа США для Индии", - сказал чиновник.

https://1prime.ru/20250411/indiya-856587647.html

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нефть, сша, индия, китай, дональд трамп