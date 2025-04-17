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Дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra
Дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra - 17.04.2025, ПРАЙМ
Дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra
Дилеры Lada начали принимать предзаказы на новую Iskra, серийное производство которой будет запущено 19 апреля, говорится в публикации издания "Российская... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:19+0300
2025-04-17T10:19+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Дилеры Lada начали принимать предзаказы на новую Iskra, серийное производство которой будет запущено 19 апреля, говорится в публикации издания "Российская газета".Ожидается, что стартовая цена Lada Iskra составит 1,3 миллиона рублей. Модель будет предлагаться с двумя двигателями: 90-сильным 8-клапанным двигателем 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также с 106-сильным 16-клапанным двигателем того же объема в паре с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором.Вложения в проект составили 23 миллиарда рублей, а общие затраты, включая разработку и постановку на конвейер, составили 37 миллиардов рублей. Пока количество предварительных заказов на новую модель невелико, так как клиенты предпочитают сначала осмотреть автомобиль перед покупкой, заключили в издании.
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россия, авто, lada
Дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra
РГ: дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
Дилеры Lada начали принимать предзаказы на новую Iskra, серийное производство которой будет запущено 19 апреля, говорится
в публикации издания "Российская газета".
Ожидается, что стартовая цена Lada Iskra составит 1,3 миллиона рублей. Модель будет предлагаться с двумя двигателями: 90-сильным 8-клапанным двигателем 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также с 106-сильным 16-клапанным двигателем того же объема в паре с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором.
Вложения в проект составили 23 миллиарда рублей, а общие затраты, включая разработку и постановку на конвейер, составили 37 миллиардов рублей. Пока количество предварительных заказов на новую модель невелико, так как клиенты предпочитают сначала осмотреть автомобиль перед покупкой, заключили в издании.
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