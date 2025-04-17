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Министры энергетики Катара и США обсудили энергетическое сотрудничество - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Министры энергетики Катара и США обсудили энергетическое сотрудничество
Министры энергетики Катара и США обсудили энергетическое сотрудничество - 17.04.2025, ПРАЙМ
Министры энергетики Катара и США обсудили энергетическое сотрудничество
Государственный министр по вопросам энергетики, президент и генеральный директор компании QatarEnergy Саад аль-Кааби и министр энергетики США Крис Райт обсудили | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T01:28+0300
2025-04-17T01:28+0300
энергетика
мировая экономика
нефть
сша
катар
qatarenergy
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ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Государственный министр по вопросам энергетики, президент и генеральный директор компании QatarEnergy Саад аль-Кааби и министр энергетики США Крис Райт обсудили долгосрочное энергетическое сотрудничество между двумя странами, говорится в поступившем РИА Новости сообщении QatarEnergy. "Министры аль-Кааби и Райт провели двустороннюю встречу в штаб-квартире QatarEnergy в Дохе, на которой обсуждались различные темы, включая долгосрочное энергетическое сотрудничество между государством Катар и Соединенными Штатами", - отмечается в сообщении. В компании рассказали, что они вместе посетили промышленный город Рас-Лаффан, где министр аль-Кааби сопровождал Райта в поездке по ключевым проектам, включая производственные мощности СПГ, проекты расширения Северного месторождения, а также проект мирового масштаба Ras Laffan Petrochemicals.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, нефть, сша, катар, qatarenergy
Энергетика, Мировая экономика, Нефть, США, КАТАР, QatarEnergy
01:28 17.04.2025
 
Министры энергетики Катара и США обсудили энергетическое сотрудничество

Глава atarEnergy и министр энергетики США Райт обсудили энергетическое сотрудничество

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ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Государственный министр по вопросам энергетики, президент и генеральный директор компании QatarEnergy Саад аль-Кааби и министр энергетики США Крис Райт обсудили долгосрочное энергетическое сотрудничество между двумя странами, говорится в поступившем РИА Новости сообщении QatarEnergy.
"Министры аль-Кааби и Райт провели двустороннюю встречу в штаб-квартире QatarEnergy в Дохе, на которой обсуждались различные темы, включая долгосрочное энергетическое сотрудничество между государством Катар и Соединенными Штатами", - отмечается в сообщении.
В компании рассказали, что они вместе посетили промышленный город Рас-Лаффан, где министр аль-Кааби сопровождал Райта в поездке по ключевым проектам, включая производственные мощности СПГ, проекты расширения Северного месторождения, а также проект мирового масштаба Ras Laffan Petrochemicals.
 
ЭнергетикаМировая экономикаНефтьСШАКАТАРQatarEnergy
 
 
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