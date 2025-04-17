https://1prime.ru/20250417/minoborony-856776404.html
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики - 17.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:20+0300
2025-04-17T13:20+0300
2025-04-17T13:20+0300
энергетика
нефть
россия
москва
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_d866a941fb4403ea9a598a856660bafc.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.
https://1prime.ru/20250417/zaes-856769257.html
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_e3940153b95cd5baf3797e4d424bc185.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, москва, украина, всу
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, ВСУ
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
Минобороны: ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.
Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС