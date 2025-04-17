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ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики

ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики - 17.04.2025, ПРАЙМ

ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:20+0300

2025-04-17T13:20+0300

2025-04-17T13:20+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.

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нефть, россия, москва, украина, всу