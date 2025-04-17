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ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики - 17.04.2025, ПРАЙМ
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ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики - 17.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:20+0300
2025-04-17T13:20+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.
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нефть, россия, москва, украина, всу
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, ВСУ
13:20 17.04.2025
 
ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики

Минобороны: ВСУ за сутки нанесли десять ударов по объектам российской энергетики

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики в семи регионах России, сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области, и по одному - в Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской, Курской и Тульской областях.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
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ЭнергетикаНефтьРОССИЯМОСКВАУКРАИНАВСУ
 
 
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