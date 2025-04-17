Хоть плачь. Нефтяники столкнулись с необычными вызовами в 2025 году

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Российская нефтегазовая отрасль вступила в 2025 год под гнётом неблагоприятной внешней конъюнктуры. Цены на нефть находятся на пониженных уровнях: эксперты прогнозируют, что средняя цена нефти может опуститься до $60 за баррель. Причины — замедление экономик ключевых потребителей (Китая, США, ЕС) и возможное увеличение мирового предложения нефти во второй половине года. Для российских компаний это означает сокращение валютной выручки на фоне удешевления сырья.Санкции и потеря рынков. Западные санкции продолжили усиливаться, создавая беспрецедентные риски для экспортеров. В январе 2025 года США ввели новые ограничения против крупных российских нефтекомпаний ("Газпром нефть", "Сургутнефтегаз") и сервисных предприятий, а также против транспорта — под санкции попали более 100 танкеров теневого флота. В результате крупнейший азиатский партнер – Китай – существенно сократил закупки: в январе импорт российской нефти в КНР упал на 12%. Вследствие этих факторов экспортная выручка России заметно просела: только за февраль совокупные нефтяные доходы снизились на 16% к январю. Аналогично, Индия сократила импорт российской нефти почти на 15%. Помимо прямых финансовых потерь, санкционное давление породило и логистические ограничения: из-за санкций против страховщиков и флота отдельные суда с российской нефтью не смогли разгрузиться в китайских портах. Длинные маршруты в Азию вместо привычных европейских рынков увеличили затраты на фрахт и время доставки.Укрепление рубля и кредитный курс. Помимо внешних вызовов, отрасль испытывает значительное финансовое давление внутри страны. С начала 2025 года наблюдается резкое укрепление национальной валюты: рубль вырос к доллару почти на 20%. Для нефтяников, чьи продажи по-прежнему номинированы в долларах, это означает уменьшение рублевой выручки. Экспортные доходы в рублевом выражении, таким образом, сокращаются ускоренными темпами. Одновременно инфляционные рискипотребовали от Центрального банка держать высокую ключевую ставку – сейчас она составляет 21% годовых. Дорогой кредитный ресурс тормозит инвестиционные проекты и повышает стоимость капитала, что особенно чувствительно для капиталоемкого нефтегазового бизнеса.Налоговое давление также усилилось. Правительство, столкнувшись с недобором нефтегазовых доходов, вынуждено изыскивать средства за счет самих компаний. С 2025 года реализуется налоговая реформа: ставка налога на прибыль организаций повышена с 20% до 25%. Как представляется, это может снизить чистую прибыль нефтегазовых компаний на 6–10%. Одновременно скорректирована методика налогообложения нефтяников – государство уменьшает скидку Urals при расчете налогов, отменены отдельные льготы и вычеты. Таким образом, нефтяные компании оказались зажаты между падающими ценами и усиливающимся изъятием доходов в бюджет. Их финансовая устойчивость под угрозой. В этих условиях становится критически важным найти внутренние резервы для поддержания рентабельности.Снижение затрат – ключ к устойчивости в кризисных условиях. Как показывает анализ ситуации, в 2025 году у российских нефтегазовых компаний крайне ограничены возможности влиять на внешние факторы. Цены формируются на глобальном рынке, санкции диктуются геополитикой, курсовая и налоговая политика – прерогатива государства. Единственный эффективный рычаг, находящийся в распоряжении самих компаний, – это снижение собственных издержек и повышение операционной эффективности.Низкая затратная база дает компаниям гибкость в ценовой политике на экспорте, помогая оставаться конкурентоспособными на азиатских рынках, где покупатели жестко диктуют уровень скидок. Иными словами, чтобы пережить “идеальный шторм” 2025 года, нефтегазовым предприятиям необходимо стать более бережливыми и технологичными, извлекая максимум отдачи с каждого рубля затрат.Что нужно нефтегазовому бизнесу в 2025 году:В решении этих задач может помочь консалтинг, однако важно правильно выбрать партнера, который умеет работать на перспективу бизнеса.Автор - Илья Рыбальченко, эксперт ICS Consulting, член Экспертного совета Торгово-Промышленной палаты РФ по экономике замкнутого цикла
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Российская нефтегазовая отрасль вступила в 2025 год под гнётом неблагоприятной внешней конъюнктуры. Цены на нефть находятся на пониженных уровнях: эксперты прогнозируют, что средняя цена нефти может опуститься до $60 за баррель. Причины — замедление экономик ключевых потребителей (Китая, США, ЕС) и возможное увеличение мирового предложения нефти во второй половине года. Для российских компаний это означает сокращение валютной выручки на фоне удешевления сырья.
Россия нарастила доходы от экспорта нефти
15 апреля, 11:05
Санкции и потеря рынков. Западные санкции продолжили усиливаться, создавая беспрецедентные риски для экспортеров. В январе 2025 года США ввели новые ограничения против крупных российских нефтекомпаний ("Газпром нефть", "Сургутнефтегаз") и сервисных предприятий, а также против транспорта — под санкции попали более 100 танкеров теневого флота. В результате крупнейший азиатский партнер – Китай – существенно сократил закупки: в январе импорт российской нефти в КНР упал на 12%. Вследствие этих факторов экспортная выручка России заметно просела: только за февраль совокупные нефтяные доходы снизились на 16% к январю. Аналогично, Индия сократила импорт российской нефти почти на 15%. Помимо прямых финансовых потерь, санкционное давление породило и логистические ограничения: из-за санкций против страховщиков и флота отдельные суда с российской нефтью не смогли разгрузиться в китайских портах. Длинные маршруты в Азию вместо привычных европейских рынков увеличили затраты на фрахт и время доставки.
Укрепление рубля и кредитный курс. Помимо внешних вызовов, отрасль испытывает значительное финансовое давление внутри страны. С начала 2025 года наблюдается резкое укрепление национальной валюты: рубль вырос к доллару почти на 20%. Для нефтяников, чьи продажи по-прежнему номинированы в долларах, это означает уменьшение рублевой выручки. Экспортные доходы в рублевом выражении, таким образом, сокращаются ускоренными темпами. Одновременно инфляционные рискипотребовали от Центрального банка держать высокую ключевую ставку – сейчас она составляет 21% годовых. Дорогой кредитный ресурс тормозит инвестиционные проекты и повышает стоимость капитала, что особенно чувствительно для капиталоемкого нефтегазового бизнеса.
Налоговое давление также усилилось. Правительство, столкнувшись с недобором нефтегазовых доходов, вынуждено изыскивать средства за счет самих компаний. С 2025 года реализуется налоговая реформа: ставка налога на прибыль организаций повышена с 20% до 25%. Как представляется, это может снизить чистую прибыль нефтегазовых компаний на 6–10%. Одновременно скорректирована методика налогообложения нефтяников – государство уменьшает скидку Urals при расчете налогов, отменены отдельные льготы и вычеты. Таким образом, нефтяные компании оказались зажаты между падающими ценами и усиливающимся изъятием доходов в бюджет. Их финансовая устойчивость под угрозой. В этих условиях становится критически важным найти внутренние резервы для поддержания рентабельности.
Снижение затрат – ключ к устойчивости в кризисных условиях. Как показывает анализ ситуации, в 2025 году у российских нефтегазовых компаний крайне ограничены возможности влиять на внешние факторы. Цены формируются на глобальном рынке, санкции диктуются геополитикой, курсовая и налоговая политика – прерогатива государства. Единственный эффективный рычаг, находящийся в распоряжении самих компаний, – это снижение собственных издержек и повышение операционной эффективности.
Низкая затратная база дает компаниям гибкость в ценовой политике на экспорте, помогая оставаться конкурентоспособными на азиатских рынках, где покупатели жестко диктуют уровень скидок. Иными словами, чтобы пережить “идеальный шторм” 2025 года, нефтегазовым предприятиям необходимо стать более бережливыми и технологичными, извлекая максимум отдачи с каждого рубля затрат.
Что нужно нефтегазовому бизнесу в 2025 году:
Реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов;
Выстраивание эффективной контрольной среды;
Оптимизация закупочной деятельности;
Совершенствование логистики и управления запасами;
Системное управление затратами;
Внедрение цифровых решений и автоматизация;
Разработка и внедрение инноваций и ноу-хау.
В решении этих задач может помочь консалтинг, однако важно правильно выбрать партнера, который умеет работать на перспективу бизнеса.
Автор - Илья Рыбальченко, эксперт ICS Consulting, член Экспертного совета Торгово-Промышленной палаты РФ по экономике замкнутого цикла
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