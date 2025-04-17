Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хоть плачь. Нефтяники столкнулись с необычными вызовами в 2025 году - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250417/neft-856703732.html
Хоть плачь. Нефтяники столкнулись с необычными вызовами в 2025 году
Хоть плачь. Нефтяники столкнулись с необычными вызовами в 2025 году - 17.04.2025, ПРАЙМ
Хоть плачь. Нефтяники столкнулись с необычными вызовами в 2025 году
находятся на пониженных уровнях: эксперты прогнозируют, что средняя цена нефти может опуститься до $60 за баррель. Причины — замедление экономик ключевых... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T05:05+0300
2025-04-17T05:05+0300
мнения аналитиков
нефть
китай
сша
ес
мировой рынок нефти
добыча нефти
сокращение экспорта нефти
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856703732.jpg?1744855503
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Российская нефтегазовая отрасль вступила в 2025 год под гнётом неблагоприятной внешней конъюнктуры. Цены на нефть находятся на пониженных уровнях: эксперты прогнозируют, что средняя цена нефти может опуститься до $60 за баррель. Причины — замедление экономик ключевых потребителей (Китая, США, ЕС) и возможное увеличение мирового предложения нефти во второй половине года. Для российских компаний это означает сокращение валютной выручки на фоне удешевления сырья.Санкции и потеря рынков. Западные санкции продолжили усиливаться, создавая беспрецедентные риски для экспортеров. В январе 2025 года США ввели новые ограничения против крупных российских нефтекомпаний ("Газпром нефть", "Сургутнефтегаз") и сервисных предприятий, а также против транспорта — под санкции попали более 100 танкеров теневого флота. В результате крупнейший азиатский партнер – Китай – существенно сократил закупки: в январе импорт российской нефти в КНР упал на 12%​. Вследствие этих факторов экспортная выручка России заметно просела: только за февраль совокупные нефтяные доходы снизились на 16% к январю​. Аналогично, Индия сократила импорт российской нефти почти на 15%. Помимо прямых финансовых потерь, санкционное давление породило и логистические ограничения: из-за санкций против страховщиков и флота отдельные суда с российской нефтью не смогли разгрузиться в китайских портах. Длинные маршруты в Азию вместо привычных европейских рынков увеличили затраты на фрахт и время доставки.Укрепление рубля и кредитный курс. Помимо внешних вызовов, отрасль испытывает значительное финансовое давление внутри страны. С начала 2025 года наблюдается резкое укрепление национальной валюты: рубль вырос к доллару почти на 20%. Для нефтяников, чьи продажи по-прежнему номинированы в долларах, это означает уменьшение рублевой выручки​. Экспортные доходы в рублевом выражении, таким образом, сокращаются ускоренными темпами. Одновременно инфляционные рискипотребовали от Центрального банка держать высокую ключевую ставку – сейчас она составляет 21% годовых. Дорогой кредитный ресурс тормозит инвестиционные проекты и повышает стоимость капитала, что особенно чувствительно для капиталоемкого нефтегазового бизнеса.Налоговое давление также усилилось. Правительство, столкнувшись с недобором нефтегазовых доходов, вынуждено изыскивать средства за счет самих компаний. С 2025 года реализуется налоговая реформа: ставка налога на прибыль организаций повышена с 20% до 25%​. Как представляется, это может снизить чистую прибыль нефтегазовых компаний на 6–10%. Одновременно скорректирована методика налогообложения нефтяников – государство уменьшает скидку Urals при расчете налогов, отменены отдельные льготы и вычеты. Таким образом, нефтяные компании оказались зажаты между падающими ценами и усиливающимся изъятием доходов в бюджет. Их финансовая устойчивость под угрозой. В этих условиях становится критически важным найти внутренние резервы для поддержания рентабельности.Снижение затрат – ключ к устойчивости в кризисных условиях. Как показывает анализ ситуации, в 2025 году у российских нефтегазовых компаний крайне ограничены возможности влиять на внешние факторы. Цены формируются на глобальном рынке, санкции диктуются геополитикой, курсовая и налоговая политика – прерогатива государства. Единственный эффективный рычаг, находящийся в распоряжении самих компаний, – это снижение собственных издержек и повышение операционной эффективности.Низкая затратная база дает компаниям гибкость в ценовой политике на экспорте, помогая оставаться конкурентоспособными на азиатских рынках, где покупатели жестко диктуют уровень скидок. Иными словами, чтобы пережить “идеальный шторм” 2025 года, нефтегазовым предприятиям необходимо стать более бережливыми и технологичными, извлекая максимум отдачи с каждого рубля затрат.Что нужно нефтегазовому бизнесу в 2025 году:В решении этих задач может помочь консалтинг, однако важно правильно выбрать партнера, который умеет работать на перспективу бизнеса.Автор - Илья Рыбальченко, эксперт ICS Consulting, член Экспертного совета Торгово-Промышленной палаты РФ по экономике замкнутого цикла
https://1prime.ru/20250415/mea-856692822.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Илья Рыбальченко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0f/856703396_0:56:443:499_100x100_80_0_0_ce6e608232b66b91a0382442fe750ce5.jpg
Илья Рыбальченко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0f/856703396_0:56:443:499_100x100_80_0_0_ce6e608232b66b91a0382442fe750ce5.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, китай, сша, ес, мировой рынок нефти, добыча нефти, сокращение экспорта нефти
Мнения аналитиков, Нефть, КИТАЙ, США, ЕС, мировой рынок нефти, добыча нефти, сокращение экспорта нефти
05:05 17.04.2025
 
Хоть плачь. Нефтяники столкнулись с необычными вызовами в 2025 году

Эксперт Рыбальченко: Нефтяники столкнулись с необычными вызовами в 2025 году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Илья Рыбальченко, эксперт ICS Consulting, член Экспертного совета Торгово-Промышленной палаты РФ по экономике замкнутого цикла
Илья Рыбальченко
Эксперт ICS Consulting, член Экспертного совета ТПП РФ по экономике замкнутого цикла
Все материалы
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Российская нефтегазовая отрасль вступила в 2025 год под гнётом неблагоприятной внешней конъюнктуры. Цены на нефть находятся на пониженных уровнях: эксперты прогнозируют, что средняя цена нефти может опуститься до $60 за баррель. Причины — замедление экономик ключевых потребителей (Китая, США, ЕС) и возможное увеличение мирового предложения нефти во второй половине года. Для российских компаний это означает сокращение валютной выручки на фоне удешевления сырья.
Нефтяные вышки в Татарстане
Россия нарастила доходы от экспорта нефти
15 апреля, 11:05
Санкции и потеря рынков. Западные санкции продолжили усиливаться, создавая беспрецедентные риски для экспортеров. В январе 2025 года США ввели новые ограничения против крупных российских нефтекомпаний ("Газпром нефть", "Сургутнефтегаз") и сервисных предприятий, а также против транспорта — под санкции попали более 100 танкеров теневого флота. В результате крупнейший азиатский партнер – Китай – существенно сократил закупки: в январе импорт российской нефти в КНР упал на 12%​. Вследствие этих факторов экспортная выручка России заметно просела: только за февраль совокупные нефтяные доходы снизились на 16% к январю​. Аналогично, Индия сократила импорт российской нефти почти на 15%. Помимо прямых финансовых потерь, санкционное давление породило и логистические ограничения: из-за санкций против страховщиков и флота отдельные суда с российской нефтью не смогли разгрузиться в китайских портах. Длинные маршруты в Азию вместо привычных европейских рынков увеличили затраты на фрахт и время доставки.
Укрепление рубля и кредитный курс. Помимо внешних вызовов, отрасль испытывает значительное финансовое давление внутри страны. С начала 2025 года наблюдается резкое укрепление национальной валюты: рубль вырос к доллару почти на 20%. Для нефтяников, чьи продажи по-прежнему номинированы в долларах, это означает уменьшение рублевой выручки​. Экспортные доходы в рублевом выражении, таким образом, сокращаются ускоренными темпами. Одновременно инфляционные рискипотребовали от Центрального банка держать высокую ключевую ставку – сейчас она составляет 21% годовых. Дорогой кредитный ресурс тормозит инвестиционные проекты и повышает стоимость капитала, что особенно чувствительно для капиталоемкого нефтегазового бизнеса.
Налоговое давление также усилилось. Правительство, столкнувшись с недобором нефтегазовых доходов, вынуждено изыскивать средства за счет самих компаний. С 2025 года реализуется налоговая реформа: ставка налога на прибыль организаций повышена с 20% до 25%​. Как представляется, это может снизить чистую прибыль нефтегазовых компаний на 6–10%. Одновременно скорректирована методика налогообложения нефтяников – государство уменьшает скидку Urals при расчете налогов, отменены отдельные льготы и вычеты. Таким образом, нефтяные компании оказались зажаты между падающими ценами и усиливающимся изъятием доходов в бюджет. Их финансовая устойчивость под угрозой. В этих условиях становится критически важным найти внутренние резервы для поддержания рентабельности.
Снижение затрат – ключ к устойчивости в кризисных условиях. Как показывает анализ ситуации, в 2025 году у российских нефтегазовых компаний крайне ограничены возможности влиять на внешние факторы. Цены формируются на глобальном рынке, санкции диктуются геополитикой, курсовая и налоговая политика – прерогатива государства. Единственный эффективный рычаг, находящийся в распоряжении самих компаний, – это снижение собственных издержек и повышение операционной эффективности.
Низкая затратная база дает компаниям гибкость в ценовой политике на экспорте, помогая оставаться конкурентоспособными на азиатских рынках, где покупатели жестко диктуют уровень скидок. Иными словами, чтобы пережить “идеальный шторм” 2025 года, нефтегазовым предприятиям необходимо стать более бережливыми и технологичными, извлекая максимум отдачи с каждого рубля затрат.
Что нужно нефтегазовому бизнесу в 2025 году:
  • Реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов;
  • Выстраивание эффективной контрольной среды;
  • Оптимизация закупочной деятельности;
  • Совершенствование логистики и управления запасами;
  • Системное управление затратами;
  • Внедрение цифровых решений и автоматизация;
  • Разработка и внедрение инноваций и ноу-хау.
В решении этих задач может помочь консалтинг, однако важно правильно выбрать партнера, который умеет работать на перспективу бизнеса.
Автор - Илья Рыбальченко, эксперт ICS Consulting, член Экспертного совета Торгово-Промышленной палаты РФ по экономике замкнутого цикла

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковНефтьКИТАЙСШАЕСмировой рынок нефтидобыча нефтисокращение экспорта нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала