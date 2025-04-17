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Стоимость нефти растет второй день подряд

Стоимость нефти растет второй день подряд - 17.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет второй день подряд

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают рост предыдущего торгового дня и поднимаются более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T08:50+0300

2025-04-17T08:50+0300

2025-04-17T08:50+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают рост предыдущего торгового дня и поднимаются более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,34%, до 66,73 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,62%, до 63,48 доллара. По итогам торгов среды котировки марки Brent поднялись на 1,82%, а стоимость WTI выросла на 2,69%. Нефтяной рынок обратил внимание на статистические данные по нефти и нефтепродуктам в США, опубликованные в среду вечером. Так, согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, запасы бензина сократились на 2 миллиона баррелей (на 0,8%), до 234 миллионов. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей (на 1,7%), до 109,2 миллиона, в то время как ожидалось уменьшение на 1,2 миллиона баррелей.

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нефть, рынки, москва, сша