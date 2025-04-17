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Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть на 2025 год

Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть на 2025 год - 17.04.2025, ПРАЙМ

Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть на 2025 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило ожидания по ценам на нефть на текущий год на фоне торговых опасений и увеличения добычи ОПЕК+,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T10:34+0300

2025-04-17T10:34+0300

2025-04-17T10:34+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило ожидания по ценам на нефть на текущий год на фоне торговых опасений и увеличения добычи ОПЕК+, прогноз по газу не изменился, следует из доклада агентства. "Fitch Ratings снизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2025 год, что отражает замедление экономического роста из-за торговой войны и более значительное, чем ожидалось, увеличение добычи ОПЕК+, запланированное на май. Среднесрочные... прогнозы цен на нефть и весь газ не изменились", - говорится в сообщении. Теперь Fitch ожидает стоимость нефти Brent в текущем году на уровне 65 долларов за баррель, а не 70 долларов, как ожидалось ранее. В 2024 году цена составляла 80,5 доллара. В 2026-2027 годах цена по-прежнему ожидается по 65 долларов, в 2028 году - в 60 долларов. Прогноз по цене WTI был понижен до 60 долларов за баррель на текущей год по сравнению с предыдущим прогнозом в 65 долларов, в 2024 году цена составляла 76,6 доллара. В 2026-2027 годах цена ожидается по-прежнему на отметке 60 долларов, в 2028 году - 57 долларов за баррель, следует из прогноза. Сокращение краткосрочных прогнозов цен на нефть отражает резкое замедление темпов роста мировой экономики до 1,9% в 2025 году с 2,9% в 2024 году, отмечает агентство. По данным Fitch, показатель опустится ниже 2%, став самым слабым с 2009 года, не считая пандемии. В релизе отмечается, что в текущем году рост мирового спроса на нефть будет значительно ниже 1 миллиона баррелей в сутки из-за замедления роста мировой экономики, особенно в Китае, и дальнейшего ослабления нефтехимического сектора, который уже переживает спад. Агентство по-прежнему прогнозирует цену на газ в Европе в текущем году в среднем на уровне 12 долларов за тысячу кубических футов, ожидания на 2026 году сохранены на уровне в 8 долларов, в 2027-2028 годах - по 7 долларов за тысячу кубических футов. На американской Henry Hub стоимость газа в 2025 году, по прогнозам Fitch, составит 3,25 доллара за тысячу кубических футов, в 2026 году - 3 доллара, в 2027-2028 годах - по 2,75 доллара за тысячу кубических футов, все прогнозы были сохранены.

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нефть, москва, китай, европа, fitch ratings, опек