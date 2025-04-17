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Цены на нефть ускоренными темпами пошли вверх

Цены на нефть ускоренными темпами пошли вверх - 17.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускоренными темпами пошли вверх

Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост до 3-3,5%, свидетельствуют данные торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост до 3-3,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.52 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,13%, до 67,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 3,46%, до 64,63 доллара. Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. В среду США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана. Так, в разделе санкций минфина США против Ирана было добавлено 7 юридических лиц и 5 судов, занимающихся перевозкой нефти, 4 из которых работают под панамскими флагами и 1 под камерунским. Инвесторы также оценивают перспективы мировой экономики, которые могут повлиять на динамику нефтяных котировок. "Хотя макроэкономический фон остается неоднозначным, он способен либо усилить ралли на рынке, либо полностью свести его на нет, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряженность", - сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин (Rebecca Babin). В четверг американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 апреля их число выросло на одну - до 481 агрегата.

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торги, нефть, цены