https://1prime.ru/20250417/oshibka-856763320.html

"Россия проиграет": экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку в украинском вопросе

"Россия проиграет": экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку в украинском вопросе - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Россия проиграет": экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку в украинском вопросе

Вашингтон создал проект по дестабилизации Украины с целью втянуть Москву в военный конфликт и нанести ей поражение. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T08:49+0300

2025-04-17T08:49+0300

2025-04-17T08:49+0300

спецоперация на украине

россия

запад

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вашингтон создал проект по дестабилизации Украины с целью втянуть Москву в военный конфликт и нанести ей поражение. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Мы это все начали. <…> Мы создали все условия для провокации и начала конфликта, чтобы ослабить Россию. Наша надежда была на то, что Россия проиграет и останется в нашей сфере влияния и не станет сближаться с Китаем", — подчеркнул он.Джонсон также заметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский также занимал особое положение в осуществлении провокаций, нарушая Минские соглашения. Тем не менее, его изначальные планы после избрания на пост президента Украины, которые заключались в решении конфликта на Донбассе, не реализовались, так как он превратился в заложника правых радикалов, заключил Джонсон.

https://1prime.ru/20250417/ukraina-856762184.html

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россия, запад