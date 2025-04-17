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"Россия проиграет": экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку в украинском вопросе - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"Россия проиграет": экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку в украинском вопросе
"Россия проиграет": экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку в украинском вопросе - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Россия проиграет": экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку в украинском вопросе
Вашингтон создал проект по дестабилизации Украины с целью втянуть Москву в военный конфликт и нанести ей поражение. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T08:49+0300
2025-04-17T08:49+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вашингтон создал проект по дестабилизации Украины с целью втянуть Москву в военный конфликт и нанести ей поражение. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Мы это все начали. &lt;…&gt; Мы создали все условия для провокации и начала конфликта, чтобы ослабить Россию. Наша надежда была на то, что Россия проиграет и останется в нашей сфере влияния и не станет сближаться с Китаем", — подчеркнул он.Джонсон также заметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский также занимал особое положение в осуществлении провокаций, нарушая Минские соглашения. Тем не менее, его изначальные планы после избрания на пост президента Украины, которые заключались в решении конфликта на Донбассе, не реализовались, так как он превратился в заложника правых радикалов, заключил Джонсон.
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россия, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД
08:49 17.04.2025
 
"Россия проиграет": экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку в украинском вопросе

Аналитик Джонсон: США рассчитывали на быстрое поражение России

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вашингтон создал проект по дестабилизации Украины с целью втянуть Москву в военный конфликт и нанести ей поражение. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Мы это все начали. <…> Мы создали все условия для провокации и начала конфликта, чтобы ослабить Россию. Наша надежда была на то, что Россия проиграет и останется в нашей сфере влияния и не станет сближаться с Китаем", — подчеркнул он.
Джонсон также заметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский также занимал особое положение в осуществлении провокаций, нарушая Минские соглашения. Тем не менее, его изначальные планы после избрания на пост президента Украины, которые заключались в решении конфликта на Донбассе, не реализовались, так как он превратился в заложника правых радикалов, заключил Джонсон.
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