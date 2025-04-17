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Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая - 17.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая
Некоторым категориям россиян повысят фиксированную выплату к пенсии с 1 мая 2025 года, рассказала агентству "Прайм" член комитета Госдумы по труду, социальной... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T03:03+0300
2025-04-17T03:03+0300
пенсии
общество
светлана бессараб
госдума
пенсионеры
пенсионные выплаты
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Некоторым категориям россиян повысят фиксированную выплату к пенсии с 1 мая 2025 года, рассказала агентству "Прайм" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Речь идет о гражданах, которые отпраздновали в апреле 80-летний юбилей или получили в этом месяце I группу инвалидности."Для этих категорий с 1 мая в проактивном порядке, без каких-либо заявлений будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза", - рассказала парламентарий.По словам Бессараб, такая мера призвана поддержать граждан в связи с повышенными расходами на уход и медикаменты."Достаточно сложно осуществлять уход за собой, и требуются дополнительные затраты на лекарственные препараты", - отметила депутат.
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пенсии, общество , светлана бессараб, госдума, пенсионеры, пенсионные выплаты
Пенсии, Общество , Светлана Бессараб, Госдума, пенсионеры, пенсионные выплаты
03:03 17.04.2025
 
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая

Депутат Бессараб: двум категориям россиян повысят пенсии с 1 мая

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Некоторым категориям россиян повысят фиксированную выплату к пенсии с 1 мая 2025 года, рассказала агентству "Прайм" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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Речь идет о гражданах, которые отпраздновали в апреле 80-летний юбилей или получили в этом месяце I группу инвалидности.
"Для этих категорий с 1 мая в проактивном порядке, без каких-либо заявлений будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза", - рассказала парламентарий.
По словам Бессараб, такая мера призвана поддержать граждан в связи с повышенными расходами на уход и медикаменты.
"Достаточно сложно осуществлять уход за собой, и требуются дополнительные затраты на лекарственные препараты", - отметила депутат.
 
ПенсииОбществоСветлана БессарабГосдумапенсионерыпенсионные выплаты
 
 
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