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Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая - 17.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая

Некоторым категориям россиян повысят фиксированную выплату к пенсии с 1 мая 2025 года, рассказала агентству "Прайм" член комитета Госдумы по труду, социальной... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T03:03+0300

2025-04-17T03:03+0300

2025-04-17T03:03+0300

пенсии

общество

светлана бессараб

госдума

пенсионеры

пенсионные выплаты

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Некоторым категориям россиян повысят фиксированную выплату к пенсии с 1 мая 2025 года, рассказала агентству "Прайм" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Речь идет о гражданах, которые отпраздновали в апреле 80-летний юбилей или получили в этом месяце I группу инвалидности."Для этих категорий с 1 мая в проактивном порядке, без каких-либо заявлений будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза", - рассказала парламентарий.По словам Бессараб, такая мера призвана поддержать граждан в связи с повышенными расходами на уход и медикаменты."Достаточно сложно осуществлять уход за собой, и требуются дополнительные затраты на лекарственные препараты", - отметила депутат.

https://1prime.ru/20250409/pensiya-856486715.html

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пенсии, общество , светлана бессараб, госдума, пенсионеры, пенсионные выплаты